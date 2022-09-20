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В Тюмени показали плавающий экскаватор по программе импортозамещения

20 сентября 01:12
На промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 представили новейшее шасси экскаватора-амфибии ШЭА. Эта разработка поможет обеспечить повышенную проходимость техники. Теперь экскаватор сможет держатся на плаву в условиях открытой воды и на болотах.

Шасси, разработанное в рамках программы импортозамещения, позволит экскаватору-амфибии ШЭА строить и ремонтировать нефтепроводы, обустраивать котлованы прямо на плаву.

Гусеничный ход нового шасси выполнен из стали. Несущая способность или водоизмещение разработки предполагает не более 38 тонн.

Масса самого шасси составляет 18,2 тонны. И сейчас изготовлено лишь 10 экземпляров, один из которых стоит на площадке промышленно-энергетического форума TNF 2022.

Ранее «Наш город» рассказывал и показывал, как прошло открытие нулевого дня форума, который в этом году вышел. на федеральный уровень.

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