В Тюмени показали плавающий экскаватор по программе импортозамещения

Шасси, разработанное в рамках программы импортозамещения, позволит экскаватору-амфибии ШЭА строить и ремонтировать нефтепроводы, обустраивать котлованы прямо на плаву.
Гусеничный ход нового шасси выполнен из стали. Несущая способность или водоизмещение разработки предполагает не более 38 тонн.
Масса самого шасси составляет 18,2 тонны. И сейчас изготовлено лишь 10 экземпляров, один из которых стоит на площадке промышленно-энергетического форума TNF 2022.
Ранее «Наш город» рассказывал и показывал, как прошло открытие нулевого дня форума, который в этом году вышел. на федеральный уровень.