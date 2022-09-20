В Тюмени на улице Дружбы одну остановку исключили из маршрута 12 автобусов

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«С 21 сентября 2022 года остановочный пункт «Геологоразведка» в сторону ул. Мельникайте исключается из схемы движения маршрутов №№ 18, 20, 23, 24, 31, 40, 66, 68, 88, 124, 143, 144»сообщили представители «Тюменьгортранс».
Вчера «Наш город» отмечал, что на остановке «Геологоразведка» рабочие Мостостроя раскопали большую яму. Горожане вынуждены выходить на дорогу, некоторые из них были с детьми. Данная ситуация повышала риски аварии на улице Дружбы, 128в.