В Тюмени на улице Дружбы одну остановку исключили из маршрута 12 автобусов

Вчера «Наш город» отмечал, что на остановке «Геологоразведка» рабочие Мостостроя раскопали большую яму. Горожане вынуждены выходить на дорогу, некоторые из них были с детьми. Данная ситуация повышала риски аварии на улице Дружбы, 128в.