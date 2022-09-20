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В Тюмени на улице Дружбы одну остановку исключили из маршрута 12 автобусов

20 сентября 13:36
Фото: 1Mi
«Тюменьгортранс» 20 сентября сообщил, что остановка «Геологоразведка» при движении в сторону улицы Мельникайте исключается из маршрута 12 автобусов. Городской транспорт будет осуществлять посадку и высадку тюменцев на остановочном пункте «сад Дружбы».

Более точное расписание можно узнать по телефону 8-800-250-0722.

«С 21 сентября 2022 года остановочный пункт «Геологоразведка» в сторону ул. Мельникайте исключается из схемы движения маршрутов №№ 18, 20, 23, 24, 31, 40, 66, 68, 88, 124, 143, 144»сообщили представители «Тюменьгортранс».

Вчера «Наш город» отмечал, что на остановке «Геологоразведка» рабочие Мостостроя раскопали большую яму. Горожане вынуждены выходить на дорогу, некоторые из них были с детьми. Данная ситуация повышала риски аварии на улице Дружбы, 128в.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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