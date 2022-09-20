В РФ может возникнуть дефицит дизельного топлива из-за роста экспорта

«Уже сейчас идет накопление и делаются запасы. Многие с сентября начинают запасаться морозостойкими сортами дизеля. Поэтому мы сейчас и предупреждаем, что может возникнуть такая ситуация, как дефицит зимнего топлива. И говорим о том, что необходимы какие-то предупредительные действия. Какие именно - сказал выше. Добавлю, что у нас именно зимний дизель практически не экспортировался раньше. Это не был экспортно-ориентированный продукт. Сейчас его производители продают за пределами России, потому что стало очень выгодно»сообщил «НИ» Евгений Аркуша.