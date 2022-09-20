В РФ может возникнуть дефицит дизельного топлива из-за роста экспорта

В РТС уже заявили, что в стране могут возникнуть перебои с морозоустойчивым дизтопливом. Евгений Аркуша (глава Российского топливного союза) отметил, что нефтяные корпорации стали активнее продавать дизель на экспорт, это и вызвало рост биржевых цен уже в РФ.
За последнюю неделю цена ДТЗ увеличилась на 3-5 тысяч за тонну, сейчас стоимость дизеля приближается к отметке 65 000. Впереди маячит серьёзный рост стоимости топлива на АЗС.
Евгений Аркуша подчёркивает, что РТС волнует именно дефицит. Регионам может не хватить ДТЗ, большие объёмы горючего «ушли с рынка». На экспорт уходят даже «средние дистилляты». При этом общее производство зимнего дизеля в стране увеличивается.
«На сегодняшний день разница биржевых цен между летним и зимним дизтопливом сложилась в диапазоне 10 рублей за литр. Такого не было даже в проблемные 2018-2019 годы. Это максимально высокие цены. Все это приведет к тому, что цены на частных АЗС будут значительно выше, чем у нефтяных компаний, либо просто замотают шланги»сообщил источник издания Юрий Матвейко.
Эксперты полагают, что пока ситуация не столь критична, но если тенденция сохраниться, то на АЗС возникнут проблемы. Улучшить ситуацию может ограничение экспорта ДТЗ.
«Уже сейчас идет накопление и делаются запасы. Многие с сентября начинают запасаться морозостойкими сортами дизеля. Поэтому мы сейчас и предупреждаем, что может возникнуть такая ситуация, как дефицит зимнего топлива. И говорим о том, что необходимы какие-то предупредительные действия. Какие именно - сказал выше. Добавлю, что у нас именно зимний дизель практически не экспортировался раньше. Это не был экспортно-ориентированный продукт. Сейчас его производители продают за пределами России, потому что стало очень выгодно»сообщил «НИ» Евгений Аркуша.
В РФ никто точно не знает - какова потребность страны именно в ДТЗ. Потребление оценивалось по уровню производства. Это, по данным Минэнерго, около 20 млн тонн зимнего дизеля в год. Но потреблялось, вероятно, чуть больше. Излишнее потребление покрывалось именно за счет средних дистиллятов, которые сейчас ушли на экспорт.
Координатор движения «Общество синих ведерок», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов также считает, что паниковать рано.