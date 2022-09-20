В регионе создается Передовая инженерная школа

«Сегодня Тюменский государственный университет делает большую ставку на развитие компетенций в области системной инженерии и в целом инженерного образования. Для нас важно работать на фронтире науки и инноваций, предлагать передовые форматы. Управляющей компанией будущей инженерной школы с нашей стороны станет компания „Газпром нефть“, с которой у университета есть опыт долговременной продуктивной работы», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.