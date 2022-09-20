В Москве пройдет XV конференция «Агроинвестора» «Растениеводство России»

На конференцию приедут примерно 150 представителей агрокомпаний, в общей сложности обрабатывающих 6 млн гектаров отечественных сельхозугодий, продавцов техники, семян удобрений и других специалистов в данной области. Они будут обсуждать актуальные для агропрома проблемы, делиться наработками. Кроме этого, будут озвучены прогнозы ведущих экспертов в разных отраслях сельского хозяйства, пишет newsnn.ru.
Напомним, недавно Кабмин обновил Стратегию развития АПК до 2030 года. Одной из основных задач в этом плане названо достижение устойчивого ежегодного трёхпроцентного роста сельскохозяйственного производства. По мнению специалистов, эта задача потребует примерно 900 млрд рублей в год.
Эксперты отмечают, что ключевой вклад в динамику аграрного производства вносит именно выращивание растений, в том числе зерновых культур. В 2022 году наши сельхозпроизводители установили новый рекорд по валовому сбору пшеницы. Вероятность того, что теперь установится новый зерновой максимум, достаточно велика. В то же время такие рекорды несут и некоторые риски. Большой урожай снижает стоимость зерна, что, в совокупности с увеличением затрат сельхозпроизводителей, может ударить по привлекательности этого бизнеса.
Участники форума будут обсуждать сценарии развития растениеводства в России на ближайшее время. Они также будут говорить о правительственной поддержке сельского хозяйства, урожаях и о так называемых нишевых культурах, представляющих интерес для наших аграриев.
Речь пойдёт и о разнообразных рисках для АПК. В частности, о возможной недостаче средств производства, росте цен на них и о других проблемах.