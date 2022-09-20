В Москве пройдет XV конференция «Агроинвестора» «Растениеводство России»

Эксперты отмечают, что ключевой вклад в динамику аграрного производства вносит именно выращивание растений, в том числе зерновых культур. В 2022 году наши сельхозпроизводители установили новый рекорд по валовому сбору пшеницы. Вероятность того, что теперь установится новый зерновой максимум, достаточно велика. В то же время такие рекорды несут и некоторые риски. Большой урожай снижает стоимость зерна, что, в совокупности с увеличением затрат сельхозпроизводителей, может ударить по привлекательности этого бизнеса.