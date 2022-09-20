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В ДТП в Зареке пострадала женщина

20 сентября 11:39
Фото: 1Mi
Сегодня в Тюмени на улице Щербакова произошло ДТП. Об этом «Наш город» узнал из социальных сетей. Мы связались с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

«Женщина-водитель получила легкую травму», прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Также мы выяснили, что на месте работали специалисты МЧС и скорой помощи.

Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария произошла сегодня в центре Тюмени. На перекрестке улиц Республики и Профсоюзной столкнулись четыре автомобиля. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля городской автошколы.

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