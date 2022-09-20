В ДТП в Зареке пострадала женщина

Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария произошла сегодня в центре Тюмени. На перекрестке улиц Республики и Профсоюзной столкнулись четыре автомобиля. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля городской автошколы.