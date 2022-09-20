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Украинские исполнители на детском «Евровидении» поют песни с политическим подтекстом

20 сентября 07:10
Фото: Скриншот
Очередное детское «Евровидение» состоится 11 декабря нынешнего года в Ереване. От Украины будет выступать Злата Дзюнька из Львовской области, которая исполнит песню «Незламна» («Несокрушимая»), в которой от лица Украины говорится о несокрушимости, о боли, горе и о том, что она будет свободна.

Это будет уже не первая песня с политическим и националистическим подтекстом, исполненная украинскими участниками «Евровидения», несмотря на заверения организаторов конкурса в том, что данное мероприятия — вне политики. Об этом пишет Pravda.Ru.

В частности, на волне первого Майдана в 2004 году в конкурсе победила певица Руслана, а в 2014-м на «Евровидении» лидировала певица Джамала с песней о депортации крымских татар.

Теперь же организаторы этого международного культурного мероприятия, нарушив установленные ими же самими правила, пропустили к участию Украину, а Россию отстранили из-за начала специальной военной операции (СВО). При этом рэп-фолк-коллективу Kalush Orchestra разрешили скандировать «Слава Украине» со сцены, хотя это, опять же, запрещено правилами конкурса.

#Новости#Алина Ибрагимова#В мире
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