Очередное детское «Евровидение» состоится 11 декабря нынешнего года в Ереване. От Украины будет выступать Злата Дзюнька из Львовской области, которая исполнит песню «Незламна» («Несокрушимая»), в которой от лица Украины говорится о несокрушимости, о боли, горе и о том, что она будет свободна.

Это будет уже не первая песня с политическим и националистическим подтекстом, исполненная украинскими участниками «Евровидения», несмотря на заверения организаторов конкурса в том, что данное мероприятия — вне политики. Об этом пишет Pravda.Ru. В частности, на волне первого Майдана в 2004 году в конкурсе победила певица Руслана, а в 2014-м на «Евровидении» лидировала певица Джамала с песней о депортации крымских татар. Теперь же организаторы этого международного культурного мероприятия, нарушив установленные ими же самими правила, пропустили к участию Украину, а Россию отстранили из-за начала специальной военной операции (СВО). При этом рэп-фолк-коллективу Kalush Orchestra разрешили скандировать «Слава Украине» со сцены, хотя это, опять же, запрещено правилами конкурса.