Тюменцы просят спилить опасные деревья

«Они простояли так с прошлого года, одно уже падало и его спилили. Уберите все! Во избежание несчастного случая — деревья могут упасть в любой момент, как на проходящего мимо человека, так и на припаркованный рядом автомобиль», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.
По данным сайта «Тюмень — наш дом», здания по адресу Газовиков, 25/1, обслуживает ТСЖ «Трио». Компания работает на рынке уже 12 лет, но информации о ее деятельности в открытом доступе нет. Также отсутствуют и отзывы о работе ТСЖ.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Седова, 19, пожаловались на упавшее дерево. По словам тюменцев, рухнувшее растение пролежало на тротуаре несколько дней.