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Тюменцы просят спилить опасные деревья

20 сентября 03:59
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома на улице Газовиков, 25/1, просят городские власти спилить опасные деревья. По словам горожан, трухлявые растения уже на протяжении года стоят во дворе.

«Они простояли так с прошлого года, одно уже падало и его спилили. Уберите все! Во избежание несчастного случая — деревья могут упасть в любой момент, как на проходящего мимо человека, так и на припаркованный рядом автомобиль», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.

По данным сайта «Тюмень — наш дом», здания по адресу Газовиков, 25/1, обслуживает ТСЖ «Трио». Компания работает на рынке уже 12 лет, но информации о ее деятельности в открытом доступе нет. Также отсутствуют и отзывы о работе ТСЖ.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Седова, 19, пожаловались на упавшее дерево. По словам тюменцев, рухнувшее растение пролежало на тротуаре несколько дней.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Деревья#Вырубка деревьев#Управляющая компания#ТСЖ#Валентина Бурнашева#Общество
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