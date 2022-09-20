Тюменцы просят спилить опасные деревья

«Они простояли так с прошлого года, одно уже падало и его спилили. Уберите все! Во избежание несчастного случая — деревья могут упасть в любой момент, как на проходящего мимо человека, так и на припаркованный рядом автомобиль», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.