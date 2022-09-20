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Тюменцы остались на полдня без воды из-за аварии на водосетях

20 сентября 08:49
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Ткацкий проезд сегодня произошел прорыв водовода. Видеоролик с выливающейся водой бурого цвета на тротуар и проезжую часть тюменцы опубликовали в сообществе Типичная Тюмень.
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Тюмень

«Каждый день ЖКХ-аварии происходят. Там прорвало, там фонтанирует, там асфальт провалился. А все потому, что спроса нет с ответственных за это. Только зарплату получают. Шапки должны лететь за такую халатность с руководителей. Тогда и с рабочих спрашивать будут ответственно за работу», возмутились тюменцы.

В компании Росводоканал Тюмень «Нашему Городу» пояснили, что вследствие повреждения стального водовода диаметром 100 мм произошла утечка на сетях водоснабжения. На данный момент бригады уже приступили к восстановительным работам

«На время проведения работ с 13:00 ограничено водоснабжение в двух домах на улице 30 лет Победы, 98 и 100. По графику проведение работ запланировано до 24:00», отметили в компании.

#Новости#Тюмень#Водоканал#Аварии#Коммунальные аварии#Отключение воды#ЖКХ#Валентина Бурнашева#Общество
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