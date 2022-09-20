Тюменцы остались на полдня без воды из-за аварии на водосетях

«Каждый день ЖКХ-аварии происходят. Там прорвало, там фонтанирует, там асфальт провалился. А все потому, что спроса нет с ответственных за это. Только зарплату получают. Шапки должны лететь за такую халатность с руководителей. Тогда и с рабочих спрашивать будут ответственно за работу», возмутились тюменцы.