Тюменцы остались на полдня без воды из-за аварии на водосетях

«Каждый день ЖКХ-аварии происходят. Там прорвало, там фонтанирует, там асфальт провалился. А все потому, что спроса нет с ответственных за это. Только зарплату получают. Шапки должны лететь за такую халатность с руководителей. Тогда и с рабочих спрашивать будут ответственно за работу», возмутились тюменцы.
В компании Росводоканал Тюмень «Нашему Городу» пояснили, что вследствие повреждения стального водовода диаметром 100 мм произошла утечка на сетях водоснабжения. На данный момент бригады уже приступили к восстановительным работам
«На время проведения работ с 13:00 ограничено водоснабжение в двух домах на улице 30 лет Победы, 98 и 100. По графику проведение работ запланировано до 24:00», отметили в компании.