Тюменцев призовут на военные сборы, снесут дома на Смоленской, новый замгубернатора

Сегодня одной из самых обсуждаемых новостей в Тюмени стал брифинг военного комиссара региона Алексея Куличкова. Он рассказал количестве резервистов (500 человек) и о сборах граждан, которые находятся в запасе.

Тюменцев призовут на военные сборы. О мобилизации речи не идёт. «Если резервиста вызвали на сборы, его работодателю компенсируется средняя заработная плата за отсутствие данного гражданина» отметил Алексей Куличков. Стоит отметить, что каждый год в РФ выходит указ о проведении сборов граждан, пребывающих в запасе. Составляется расписание, а военные части занимаются их организацией. Алексей Куличков отметил, что в октябре назовут общее количество уклонистов. В Тюмени снесут многоэтажные дома на Минской и Смоленской. Под реновацию выделили участок в 2,7 гектаров в границах улиц Смоленской, Минской и Киевской. В этой части Тюмени снесут 2 многоквартирных дома и 10 частных строений. На Смоленской, 52 снесут гаражный кооператив. Здесь появятся медучреждения, жилые дома средней этажности и площадки для занятия спортом. Участок застроят в течение 5 лет. Ольга Мамонтова стала заместителем губернатора Тюменской области. Новый заместитель появился у губернатора Тюменской области. С 20 сентября на данную должность назначена глава аппарата губернатора Ольга Мамонтова. По данным информационного центра правительства Тюменской области, Ольга Мамонтова продолжит руководить аппаратом губернатора. Теперь в ее обязанности входит координация и контроль работы Главного правового управления правительства Тюменской области, Управления госзакупок, Управления записи актов гражданского состояния. Напомним, ранее замом губернатора, курирующим деятельность Главного правового управления правительства, являлась Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года. Отметим, Ольга Мамонтова начала трудовую деятельность в 1989 году в прокуратуре Ленинского района. С 1999 года работала в администрации города начальником юридического отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, консультантом-помощником заместителя главы Тюмени, и. о. заместителем председателя комитета по жилью. С 2018 по 2019 годы проходила государственную гражданскую службу Тюменской области в должности помощника Губернатора Тюменской области. В декабре 2019 года заняла должность главы аппарата губернатора Тюменской области. Материалы по теме У губернатора Тюменской области появился новый заместитель Тюменцев призовут на военные сборы, но это пока не мобилизация В Тюмени снесут многоэтажные дома на Минской и Смоленской