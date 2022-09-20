Тюменцев призовут на военные сборы, но это пока не мобилизация

«Граждане, которые находятся в запасе, будут оповещены и прибудут на сборы. Если резервиста вызвали на сборы, его работодателю компенсируется средняя заработная плата за отсутствие данного гражданина, а самому гражданину выплачивается денежное довольствие. Заработная плата резервиста начинается от 3 тысяч рублей», прокомментировал Куличков.