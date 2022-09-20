Тюменцев призовут на военные сборы, но это пока не мобилизация

Об этом на брифинге рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
«Граждане, которые находятся в запасе, будут оповещены и прибудут на сборы. Если резервиста вызвали на сборы, его работодателю компенсируется средняя заработная плата за отсутствие данного гражданина, а самому гражданину выплачивается денежное довольствие. Заработная плата резервиста начинается от 3 тысяч рублей», прокомментировал Куличков.
Ежегодно выходит указ президента о проведении сборов граждан, пребывающих в запасе. На основании этого указа по военным округам составляется расписание этих сборов и доводится до воинских частей, которые эти сборы организуют.
По словам Куличкова, расписание пока корректируется. Основными предметами подготовки граждан будут тактическая, военно-медицинская и огневая подготовки. Он отметил, что женщины к сборам не привлекаются.
На вопрос о том, сколько человек из резерва уже отправились на выполнение специальной военной операции на Украину, военный комиссар Тюменской области не ответил.
«Есть граждане, которые находились в резерве и которые заключили контракт с воинскими частями, а уехали ли они в зону проведения специальной военной операции — таких данных нет», подчеркнул он.
Также на брифинге подняли тему мобилизационных повесток.
«Гражданам приходят не мобилизационные повестки, а повестки на прибытие для прохождения учебных сборов», обратил внимание военный комиссар.
Куличков добавил, что говорить о мобилизации пока нельзя.
«Военного положения никто не объявлял, следовательно о мобилизации разговоров нет», резюмировал он.
Также Куличков добавил, что в первую неделю октября на пресс-конференции назовут количество уклонистов. Также там будут озвучены задачи нового призыва и итоги прошедшего весеннего призыва.
Напомним, призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. Это следует из внесенных в Госдуму поправок.