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Тюменцев призовут на военные сборы, но это пока не мобилизация

20 сентября 10:20
Фото: "Наш город"
В конце сентября жители Тюменской области через работодателей получат письма о начале сборов. На данный момент число резервистов составляет более 500 человек. Заработная плата резервиста начинается от 3 тысяч рублей.
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Тюмень

Об этом на брифинге рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«Граждане, которые находятся в запасе, будут оповещены и прибудут на сборы. Если резервиста вызвали на сборы, его работодателю компенсируется средняя заработная плата за отсутствие данного гражданина, а самому гражданину выплачивается денежное довольствие. Заработная плата резервиста начинается от 3 тысяч рублей», прокомментировал Куличков.

Ежегодно выходит указ президента о проведении сборов граждан, пребывающих в запасе. На основании этого указа по военным округам составляется расписание этих сборов и доводится до воинских частей, которые эти сборы организуют.

По словам Куличкова, расписание пока корректируется. Основными предметами подготовки граждан будут тактическая, военно-медицинская и огневая подготовки. Он отметил, что женщины к сборам не привлекаются.

На вопрос о том, сколько человек из резерва уже отправились на выполнение специальной военной операции на Украину, военный комиссар Тюменской области не ответил.

«Есть граждане, которые находились в резерве и которые заключили контракт с воинскими частями, а уехали ли они в зону проведения специальной военной операции — таких данных нет», подчеркнул он.

Также на брифинге подняли тему мобилизационных повесток.

«Гражданам приходят не мобилизационные повестки, а повестки на прибытие для прохождения учебных сборов», обратил внимание военный комиссар.

Куличков добавил, что говорить о мобилизации пока нельзя.

«Военного положения никто не объявлял, следовательно о мобилизации разговоров нет», резюмировал он.

Также Куличков добавил, что в первую неделю октября на пресс-конференции назовут количество уклонистов. Также там будут озвучены задачи нового призыва и итоги прошедшего весеннего призыва.

Напомним, призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. Это следует из внесенных в Госдуму поправок.

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