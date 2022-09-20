Центр Тюмени сковали пятибалльные пробки из-за форума TNF

Пятибалльные пробки сковали сегодня с утра центр Тюмени. Виной появления дорожных заторов стало проведение промышленно-энергетического форума TNF. На данный момент движение затруднено на улице Мельникайте в обе стороны — на участках от проезда Геологоразведчиков до Республики и от Республики до Рижской.

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