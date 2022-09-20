Центр Тюмени сковали пятибалльные пробки из-за форума TNF

По данным сервиса 2 ГИС, также в пробке стоят автомобилисты на участке улицы Холодильной — от 50 лет ВЛКСМ до Малыгина. Традиционно заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Первомайской, Осипенко (у ДК «Нефтяник»), Водопроводной, Советской и Профсоюзной.
Напомним, сегодня в Тюмени в Технопарке откроется промышленно-энергетический форум TNF. Участие в нем примут топ-менеджеры сферы ТЭК, представители Минэнерго, Минпромторга, Минобрнауки. Ожидается приезд главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова и вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Ранее «Наш Город» писал, что в связи с проведением форума, в областной столице с 20 по 22 сентября будет закрыта парковка у здания Тюменского технопарка.