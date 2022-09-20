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Стальное сердце России

20 сентября 18:04
Стальное сердце России - на это звание могут претендовать несколько регионов от Урала до Донбасса.

Мы расскажем про Донецкий металлургический завод, который еще в 19-ом веке получил право изображать на своей продукции герб Российской империи и по праву считался лицом отечественной металлургии.

За более чем 100 лет своего существования он прославился как своими искусными мастерами, взявшими Гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года, так и своими учеными и инженерами, создавшими мировые инновации в металлургии.

Являясь одним из передовых заводов в СССР, в последние десятилетия ДМЗ переживает не лучшие времена, но мы надеемся, что в скором будущем стальное сердце Донбасса вновь забьется с прежней силой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
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