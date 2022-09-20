«Смотрю с позиции Петра Великого»: замгубернатора выступил на сессии TNF

Hard skills — это то, чему учит нас образование, что помогает зарабатывать кусок хлеба. Soft skills — то, что помогает нам справляться с собой, со своими эмоциями, стрессом, управлять критичностью своего мышления. А field skills — особая категория навыков, которые сравнимы с каким-то даром. Это что-то сравнимое с пленочным эффектом в физике. Сама по себе поверхность пленки-капли является тысячной долей в массе капли и дает силу притяжения, которая и создает этот пленочный эффект», говорил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.