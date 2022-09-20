«Смотрю с позиции Петра Великого»: замгубернатора выступил на сессии TNF

На дискуссионной сессии TNF-2022 Павел Белявский выступил на сессии «Развитие территории: вовлечь или вовлечься?».
«На позицию государства я смотрю с позиции Петра Великого, который считал, что чиновник в России — это не просто чиновник, который выполняет задачи, которые ему кто-то ставит, а человек, который является самым активным актором», сказал Белявский.
Заместитель губернатора в своем выступлении обратился к известному, ставшим уже крылатым, выражению: «правительство в России является самым главным „европейцем“».
«И в этом отношении, я считаю, мы не настолько богатое общество, чтобы позволить себе доскональное разделение труда, где каждый имеет свою нишу. Каждый человек в жизни должен иметь свою программу — культурную, общественную, которую ты должен нести на любой должности» считает заместитель губернатора.
Он также сказал, что в нынешнее время к традиционной паре навыков hard и soft skills можно добавить еще третий навык — «field skills".
Hard skills — это то, чему учит нас образование, что помогает зарабатывать кусок хлеба. Soft skills — то, что помогает нам справляться с собой, со своими эмоциями, стрессом, управлять критичностью своего мышления. А field skills — особая категория навыков, которые сравнимы с каким-то даром. Это что-то сравнимое с пленочным эффектом в физике. Сама по себе поверхность пленки-капли является тысячной долей в массе капли и дает силу притяжения, которая и создает этот пленочный эффект», говорил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на TNF-2022 губернатор Тюменской области Александр Моор уже заключил первые соглашения. Один из них — с генеральным директором АО «Транснефть-Сибирь» Рустэмом Исламовм.