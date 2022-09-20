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Сбер впервые выдал «военную ипотеку» с электронной регистрацией объекта недвижимости

20 сентября 10:28
Фото: Сбербанк
Сбер первым в стране предоставил средства в рамках продукта «Военная ипотека» с регистрацией объекта недвижимости в электронном виде. Пилотный проект реализован совместно с Управлением Росреестра по Тюменской области.

Военная ипотека — механизм приобретения жилья военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения в России. Государство в лице Минобороны субсидирует ипотечные кредиты для военнослужащих.

Электронный формат регистрации квартиры или дома способствует повышению качества и сокращению сроков предоставления этой услуги. Средний срок регистрации прав по ипотечным сделкам составляет не более 1 дня.

«Благодаря сервису электронной регистрации (СЭР) значительно сокращается срок приобретения жилья. Не надо ходить ни в офис банка, ни в МФЦ, а регистрация в Росреестре пройдет за 1-2 дня. Всю работу с Росреестром Сбер берёт на себя. Кроме того, что это очень быстро и удобно, пользоваться СЭР ещё и выгодно: ставка по ипотеке при использовании сервиса снижается на 0,3%*»,говорит Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

*условия применения дисконта 0,3% к ставке по ипотеке можно найти на сайте domclick.ru или в приложении Домклик в калькуляторе ипотеке.

#Новости#Сбербанк#Анна Доронина#Общество
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