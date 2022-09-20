Сбер впервые выдал «военную ипотеку» с электронной регистрацией объекта недвижимости

«Благодаря сервису электронной регистрации (СЭР) значительно сокращается срок приобретения жилья. Не надо ходить ни в офис банка, ни в МФЦ, а регистрация в Росреестре пройдет за 1-2 дня. Всю работу с Росреестром Сбер берёт на себя. Кроме того, что это очень быстро и удобно, пользоваться СЭР ещё и выгодно: ставка по ипотеке при использовании сервиса снижается на 0,3%*»,говорит Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.