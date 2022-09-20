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С тюменца взыскали 170 тысяч рублей за пал травы. Ранее сумма иска превышала 77 млн

20 сентября 07:30
Фото: 1Mi
С 77,8 миллионов рублей до 170 тысяч рублей сократил сумму иска Берждюский районный суд к жителю Тюменской области, по вине которого в апреле этого года выгорело порядка 70 гектар леса. Напомним, иск в суд на тюменца подал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Сюжет
Суд

Было установлено, что 11 апреля по вине 72-летнего тюменца, нарушившего правила пожарной безопасности, произошло возгорание на площади 70 гектар. Причиненный ущерб объектам животного мира в ведомстве оценили более, чем в 77 миллионов рублей.

Однако суд, приняв во внимание пожилой возраст тюменца, его состояние здоровья и материальное положение снизил размер выплаты до 170 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на территории Тюменской области в 4 раза уменьшилось число лесных пожаров, по сравнению с 2021 годом. Кроме того, в 12 раз уменьшилась общая площадь поврежденной огнем территории.

#Новости#Иск#Пожар#Лес#Тюменская область#Предупреждение пожаров#Пожарная безопасность#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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