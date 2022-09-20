С тюменца взыскали 170 тысяч рублей за пал травы. Ранее сумма иска превышала 77 млн

Было установлено, что 11 апреля по вине 72-летнего тюменца, нарушившего правила пожарной безопасности, произошло возгорание на площади 70 гектар. Причиненный ущерб объектам животного мира в ведомстве оценили более, чем в 77 миллионов рублей.
Однако суд, приняв во внимание пожилой возраст тюменца, его состояние здоровья и материальное положение снизил размер выплаты до 170 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на территории Тюменской области в 4 раза уменьшилось число лесных пожаров, по сравнению с 2021 годом. Кроме того, в 12 раз уменьшилась общая площадь поврежденной огнем территории.