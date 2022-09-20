С тюменца взыскали 170 тысяч рублей за пал травы. Ранее сумма иска превышала 77 млн

С 77,8 миллионов рублей до 170 тысяч рублей сократил сумму иска Берждюский районный суд к жителю Тюменской области, по вине которого в апреле этого года выгорело порядка 70 гектар леса. Напомним, иск в суд на тюменца подал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

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