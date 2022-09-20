С 2023 года в Тюмени повысится стоимость проезда

Согласно постановлению Администрации города Тюмени «О долгосрочных тарифах на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ» тарифы на перевозку транспортом общего пользования в 2023 году устанавливаются в следующем размере:
За разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет граждане будут платить 30 рублей, по безналичному расчету — 29 рублей.
За границами населенного пункта город Тюмень 1 тарифная зона — 8,50 рублей. На перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет — 30 рублей, по безналичному расчету также — 29 рублей.
«Таким образом с 1 января 2023 года по каждой позиции увеличение стоимости на 1 рубль. Данные тарифы устанавливаются до конца 2023 года», сориентировали в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске возобновляется движение автобуса № 12 «7мкр. — Переправа».