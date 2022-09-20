«Россети Тюмень» внедряют концепцию безопасного труда Vision Zero

Энергетики приобрели профессиональные навыки по практическому применению принципов «Vision Zero» в ежедневной работе.
В течение 11 дней специалисты электросетевой компании проходили тренинги, формирующие у сотрудников правильное отношение к безопасности и направленные на развитие риск-ориентированного мышления на работе. В программе эксперты использовали современные образовательные практики, в качестве тренинг-менеджеров компания привлекла специалистов, прошедших профильное обучение в Межрегиональном энергетическом институте Юга.
«Россети Тюмень» следуют принципам концепции «Vision Zero» с 2018 года, которая разработана Международной ассоциацией социального обеспечения и направлена на создание максимально безопасных и оптимальных условий труда работников. С начала года в рамках концепции «Vision Zero» для энергетиков было проведено около 50 образовательных мероприятий, в них приняли участие почти 480 работников.
Стоит отметить, что в 2021 году энергокомпанией не было допущено ни одного случая электротравматизма работников и до нуля снизилось количество происшествий на энергообъектах со сторонними лицами.