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«Россети Тюмень» внедряют концепцию безопасного труда Vision Zero

20 сентября 12:57
Сотрудники «Россети Тюмень» прошли серию тренингов в рамках внедрения концепции нулевого травматизма «Vision Zero». За 11 дней в компании прошло 23 мероприятия, их участниками стали 270 работников предприятия из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Энергетики приобрели профессиональные навыки по практическому применению принципов «Vision Zero» в ежедневной работе.

В течение 11 дней специалисты электросетевой компании проходили тренинги, формирующие у сотрудников правильное отношение к безопасности и направленные на развитие риск-ориентированного мышления на работе. В программе эксперты использовали современные образовательные практики, в качестве тренинг-менеджеров компания привлекла специалистов, прошедших профильное обучение в Межрегиональном энергетическом институте Юга.

«Россети Тюмень» следуют принципам концепции «Vision Zero» с 2018 года, которая разработана Международной ассоциацией социального обеспечения и направлена на создание максимально безопасных и оптимальных условий труда работников. С начала года в рамках концепции «Vision Zero» для энергетиков было проведено около 50 образовательных мероприятий, в них приняли участие почти 480 работников.

Стоит отметить, что в 2021 году энергокомпанией не было допущено ни одного случая электротравматизма работников и до нуля снизилось количество происшествий на энергообъектах со сторонними лицами.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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