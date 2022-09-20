«Россети Тюмень» внедряют концепцию безопасного труда Vision Zero

«Россети Тюмень» следуют принципам концепции «Vision Zero» с 2018 года, которая разработана Международной ассоциацией социального обеспечения и направлена на создание максимально безопасных и оптимальных условий труда работников. С начала года в рамках концепции «Vision Zero» для энергетиков было проведено около 50 образовательных мероприятий, в них приняли участие почти 480 работников.