Пожилая тюменка накопила около 50 штрафов за превышение скорости

«Сегодня тюменка заплатила долг за 36 просроченных штрафов за превышение скорости – более 53-х тысяч рублей. Это еще не все. С июля по сентябрь у семейной пары накопилось 24 штрафа»сообщили в пресс-службе ГИБДД.