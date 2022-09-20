Пожилая тюменка накопила около 50 штрафов за превышение скорости

На одной машине ездит 62-летняя женщина, на другой её муж, ему 58 лет.
«Сегодня тюменка заплатила долг за 36 просроченных штрафов за превышение скорости – более 53-х тысяч рублей. Это еще не все. С июля по сентябрь у семейной пары накопилось 24 штрафа»сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Стоит отметить, что тюменка нарушает ПДД в Тюменской, Московской, Белгородской области. Летом камеры фиксировали превышение скорости на окружной дороге в Тюмени (от 110 до 130 км/ч).
В конце августа «Наш город» сообщал, что в регионе числятся неоплаченными 66 000 штрафов ПДД.