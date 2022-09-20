Подборка домашних рецептов: лучшие крепкие напитки

У клубники убираем плодоножки, смородину вполне можно оставить с веточками (ничего не страшного не будет). Добавляем ягодное пюре и изюм, вливаем сироп с лимоном и перемешиваем. Оставляем получившуюся смесь на неделю. Через некоторое время образуется густоватая ягодная масса. Оставляем еще на 6-9 дней, после чего переливаем напиток в бутылки, закрываем пробками и оставляем в прохладном на два месяца.