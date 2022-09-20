Подборка домашних рецептов: лучшие крепкие напитки

Стоит понимать, что домашнее виноделие не сразу увенчается успехом. Новичкам вдвойне тяжело. Однако, как говорится: терпение и труд — все перетрут.
Этот рецепт мы нашли на просторах интернета — в паблике «Хозяйка: Домашние рецепты». Женщина любезно делится самыми вкусными рецептами напитков и блюд.
Для домашнего вина лучше всего подойдут зрелые яблоки. Промываем яблоки, после чего отделяем ножом сердцевину (это необходимо, чтобы яблочное вино не горчило). Яблоки смешиваем в соковыжималке и полученную жидкость заливаем в тару для брожения. Закрываем емкость водным затвором, чтобы лишний углекислый газ выходил наружу, а воздух с кислородом не попадал в вино и не окислял его.
Через два-три дня мезгу разделяем на сок с дрожжами и жмых. Это делается с помощью марли. Добавляем сахар.
«Крепость яблочного вина будет не более 15 градусов, так как дрожжи погибнут от собственного спирта. Закрываем тару резиновой перчаткой и отправляем для окончательного брожения в темное место. Температура яблочного вина должна быть в интервале 22-28°C», поделилась знаниями автор сообщества.
Домашнее вино будет готово, когда выделится углекислый газ. В этот момент должна прекратить пузыриться вода. Далее необходимо отделить вино от осадка. Это можно сделать с помощью переливания.
«Наливаем яблочное вино в емкость по горлышко, я бы посоветовал опять надеть резиновую перчатку, потому что будет опять небольшое брожение, и если яблочное вино залить в бутылку от шампанского-то там получится яблочный сидр», советует хозяйка.
Этим необычным рецептом с нами поделилась тюменка Алина Х. Женщина отмечает, что цвет вина будет зависеть от насыщенности окраса лепестков. Она добавила, что необязательно использовать свежие лепестки, можно взять сушеные.
Нам понадобится: банка лепестков чайной розы, вода, сахар, 2 штуки лимона (без проблем можно заменить на лимонную кислоту), изюм.
Сначала Алина советует тщательно промыть лепестки, скинуть их в дуршлаг. Далее моем лимоны и даем им высохнуть. Добавляем в емкость с лепестками сахар. Даем полученной смеси настояться не менее полутора часов. К ней добавляем лимонный сок, цедру, воду и изюм. Спустя 3-4 дня замечаем, что вино уже начало бродить.
«Через месяц-полтора углекислый газ перестанет выходить, а вино приобретет светлый оттенок. Напиток выдерживаем в течение 3-4 месяцев. Храним в помещении не выше 16 градусов», рекомендует Алина Х.
Теперь настало время попробовать, что у нас получилось. Алина говорит, что некоторые добавляют к вину спирт для пущей крепости.
Опытная хозяйка рассказала, что готовит еще один вид вина — клубнично-смородинное вино. Алина берет спелую клубнику, красную смородину, изюм, лимон, сахар (женщина советует брать коричневый).
Первым делом варим сахарный сироп на медленном огне. Когда смесь вскипит, добавляем лимон. После чего остужаем смесь.
У клубники убираем плодоножки, смородину вполне можно оставить с веточками (ничего не страшного не будет). Добавляем ягодное пюре и изюм, вливаем сироп с лимоном и перемешиваем. Оставляем получившуюся смесь на неделю. Через некоторое время образуется густоватая ягодная масса. Оставляем еще на 6-9 дней, после чего переливаем напиток в бутылки, закрываем пробками и оставляем в прохладном на два месяца.
«Чтобы вино получилось крепленым советую перед тем, как разливать его по бутылкам, добавить от ½ л до 1 л водки или спирта», повторяет свою рекомендацию хозяйка.
Сначала приготовьте необходимые продукты: красные сливы, сахар, питьевую воду.
Перебираем сливы, разрезаем их на половинки и складываем в большую кастрюлю. Выливаем туда питьевую воду и добавляем сахар. Оставляем кастрюлю со сливами на неделю, перемешивая два раза в день.
Процеживаем получившуюся смесь и разливаем её по большим банкам. Закрываем пластиковыми крышками и убираем на три недели в темное место.
Сливаем сливовое вино, не задевая при этом осадок. Закрываем напиток в банках с крышками (обязательно!) и оставляем в теплом месте на 7-9 дней. Разливаем получившееся ароматное вино по банкам и укупориваем их.
Мы расскажем вам о классическом рецепте вишневого вина. Для приготовления нам потребуется вишня, вода и сахар. Как и во всех предыдущих случаях, подготавливаем ягоды — перебираем их и измельчаем вручную. Добавляем в отдельную емкость с ягодами сахар и воду.
Затягиваем нашу заготовку и убираем на несколько дней в тепло. Сливаем жидкость и косточки в нашу смесь, не забывая о растворе из сахара. Спустя неделю стоит добавить еще сахара и убрать косточки. Вино созреет спустя месяц.
«Сложного ничего нет. Только надо запастись терпением. Сахар вносим частями, чтобы дрожжам было легче работать», говорит тюменка.
Также Алина упомянула рецепт абрикосового вина. Она советует брать сладкие абрикосы, чтобы добавлять не так много сахара. Вынимаем из абрикосов косточки, добавляем сахар, питьевую воду (чистую, кипяченную). Оставляем бродить на некоторое время, сусло перемешиваем. вновь добавляем сахар и воду. Ставим на отстаивание на месяц.
«Цвет моего вина — прозрачный, соломенного оттенка. Само вино по вкусу приятное, с легкой терпкостью. Из фруктовых абрикосовое может конкурировать со многими, даже с вишневым. Одно из самых любимых», отметила женщина.
«Наш город» связался с Марией Ахмедовой. Она уже давно готовит домашнее вино. Ей есть чем поделится с начинающими виноделами. Мария отмечает, что если вы хотите делать сухое вино, то виноград должен быть достаточно сладким и вызревшим. Только тогда сахара дадут брожение. Для разбавления необходима теплая вода.
«Если мы говорим о полусладком вине, то мнем виноград, добавляем немного сахара. Потом ставим на несколько дней, в этот момент напиток начинает бродить. Отцеживаем всю ягоду, разбавляем чистой водой и добавляем на каждые 5 литров — 1 кг сахара. Ждем 21 дней, пока перебродит», подчеркнула Ахмедова.
Достоинством домашних вин является то, что в них нет консервантов, искусственных добавок и усилителей вкуса. Кроме того, вы сами можете контролировать желаемый вкус, сладость и насыщенность напитка. Удачи в начинаниях!