Около Тюмени на Старотобольском тракте мотоцикл вылетел в кювет, пострадал водитель

Сегодня днём на Старотобольском тракте столкнулись пикап Toyota и мотоцикл, сообщается в паблике «Авто Тюмень. ДТП». В аварии пострадал 37-летний водитель мотоцикла, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

Мотоциклисту оказали помощь и госпитализировали в больницу. У него травма позвоночника. «По предварительным данным, водитель Toyota не пропустил мотоциклиста». Обстоятельства выясняются»сообщили в ГИБДД «Нашему городу». Стоит отметить, что из-за аварии на этом участке трассы возникла пробка в сторону выезда из города. Мотоцикл пострадавшего вылетел за пределы трассы. Ранее «Наш город» сообщал, что 12 сентября на улице Закалужской мотоциклист свалился на дорогу, но серьёзных травм удалось избежать. Материалы по теме В Тюмени Renault Fluence сбил подростка на мотоцикле