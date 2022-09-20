Около Тюмени на Старотобольском тракте мотоцикл вылетел в кювет, пострадал водитель

Мотоциклисту оказали помощь и госпитализировали в больницу. У него травма позвоночника.
«По предварительным данным, водитель Toyota не пропустил мотоциклиста». Обстоятельства выясняются»сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
Стоит отметить, что из-за аварии на этом участке трассы возникла пробка в сторону выезда из города. Мотоцикл пострадавшего вылетел за пределы трассы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 12 сентября на улице Закалужской мотоциклист свалился на дорогу, но серьёзных травм удалось избежать.