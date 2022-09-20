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Около Тюмени на Старотобольском тракте мотоцикл вылетел в кювет, пострадал водитель

20 сентября 12:48
Фото: Скрин видео "Авто Тюмень. ДТП"
Сегодня днём на Старотобольском тракте столкнулись пикап Toyota и мотоцикл, сообщается в паблике «Авто Тюмень. ДТП». В аварии пострадал 37-летний водитель мотоцикла, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

Мотоциклисту оказали помощь и госпитализировали в больницу. У него травма позвоночника.

«По предварительным данным, водитель Toyota не пропустил мотоциклиста». Обстоятельства выясняются»сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

Стоит отметить, что из-за аварии на этом участке трассы возникла пробка в сторону выезда из города. Мотоцикл пострадавшего вылетел за пределы трассы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 12 сентября на улице Закалужской мотоциклист свалился на дорогу, но серьёзных травм удалось избежать.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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