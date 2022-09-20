Очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпятся на улице

Многие ждали приема больше двух часов.
«Наш город» связался с пресс-службой областного департамента здравоохранения для выяснения ситуации.
Нам сообщили, что с 8 часов до 16 часов на фильтре взрослой поликлиники ОКБ № 2 было принято 147 пациентов, 65 вызовов обслужено на дому.
«Загруженность обусловлена тем, что поток пациентов действительно высокий. На фильтре приём ведут 4 сотрудника (2 сотрудника были по графику и дополнительно организовано 2 кабинета — привлечено 2 сотрудника)», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, тюменцы жаловались на очереди за справкой в детский сад. «Наш город» выяснял, какие альтернативы предлагались родителям, которые подолгу ждали своей очереди.