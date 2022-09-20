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Очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпятся на улице

20 сентября 08:56
Фото: 1Mi
Вчера в Тюмени в приемном отделении больницы № 2 образовалась приличная очередь на улице. Тюменцы стояли на улице с температурой, потому что не могли попасть внутрь.
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Тюмень

Многие ждали приема больше двух часов.

«Наш город» связался с пресс-службой областного департамента здравоохранения для выяснения ситуации.

Нам сообщили, что с 8 часов до 16 часов на фильтре взрослой поликлиники ОКБ № 2 было принято 147 пациентов, 65 вызовов обслужено на дому.

«Загруженность обусловлена тем, что поток пациентов действительно высокий. На фильтре приём ведут 4 сотрудника (2 сотрудника были по графику и дополнительно организовано 2 кабинета — привлечено 2 сотрудника)», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о том, тюменцы жаловались на очереди за справкой в детский сад. «Наш город» выяснял, какие альтернативы предлагались родителям, которые подолгу ждали своей очереди.

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