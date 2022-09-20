«Обсуждают ноги во время выступления»: тюменские поэтессы о дискриминации в работе

«Если ты женщина и поэтесса, то на тебя чаще смотрят, как на мясо. Причем свои же, братья-поэты. Было такое, не раз. Обсуждают твои ноги во время выступления, предлагают водочки и заглянуть к ним домой. А я не хочу водочки, не хочу к тебе домой, я хочу делать настоящую литературу, и чтобы со мной считались», заявляет автор.