«Обсуждают ноги во время выступления»: тюменские поэтессы о дискриминации в работе

Нам удалось побеседовать с тюменской поэтессой Катей Рубан. Ее сборник «Сохрани» был опубликован издательством «Эксмо» в занимательной серии «Новые стихи».
Мы поинтересовались у Рубан, почему, по ее мнению, так мало женщин-поэтесс на слуху. Она считает, что так сложилось исторически.
«Патриархальные клешни тянутся сквозь время, их так просто не отрубишь. Так были распределены роли, так они продолжают вопреки здравому смыслу распределяться сейчас. Поэтому мужских имен в поэзии больше, чем женских. Сейчас, кажется, все выравнивается. А, может быть, женщины просто меньше, чем мужчины, алчут славы и по древней привычке пишут в стол?», предполагает тюменка.
В качестве примера обесценивания женского труда Катя упомянула историю с романом «Франкенштейн, или Современный Прометей». Его написала молодая Мэри Шелли в начале XIX века. Пока ее муж, поэт Перси Шелли, и лорд Байрон вели философские беседы, девушка создавала величайшую готическую историю. А автором поначалу кого только не называли — то самого Перси, то Байрона.
«Справедливость восторжествовала, что по тем временам было неслыханно. И то, без сексизма не обошлось. Знаете, что написал по этому поводу Вальтер Скотт в „Эдинбургском обозрении“? „Для мужчины это превосходно, а для женщины удивительно“», поделилась в разговоре Катя.
Также Рубан рассказала о том, что несколько лет назад делегация тюменских поэтов ездила в Пермь, на литературный фестиваль «Компрос». Во время фестиваля проходило мероприятие — поэтический «Баттл городов». Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Тюмень соревновались между собой за статус поэтической столицы.
«У каждой команды были капитаны — мужчины. Я была единственной капитаншей. Отношение получила более чем адекватное, и от команды, и от участников, и от жюри. Мы все были равны, были только мы и искусство в нас и вокруг. Так и должно быть», считает поэтесса.
Но так происходит далеко не всегда.
«Если ты женщина и поэтесса, то на тебя чаще смотрят, как на мясо. Причем свои же, братья-поэты. Было такое, не раз. Обсуждают твои ноги во время выступления, предлагают водочки и заглянуть к ним домой. А я не хочу водочки, не хочу к тебе домой, я хочу делать настоящую литературу, и чтобы со мной считались», заявляет автор.
Она уверена, что поэтическое и читательское сообщество не вправе говорить женщинам, что они не могут затрагивать какие-то темы только потому, что являются женщинами. Катю не устраивают стереотипы вроде: «ты же девочка, а девочки не употребляют обсценную лексику, не пишут грубо и размашисто».
«Девочки все могут. Как и мальчики, кстати. Но не все и не всегда, и дело тут совершенно не в гендере», повторяет Катя.
Мы провели час-другой на сайте «Стихи.ру» и наткнулись на весьма любопытную критическую статью — «Почему женщины не умеют писать стихи?» под авторством Дмитрия Маслова. Он называет себя литературным критиком.
По словам Маслова, ничего особенного в женской поэзии нет, а все хвалебные отзывы, адресованные в сторону поэтесс — ерунда. Он рассказал о том, что провел собственный эксперимент. Опубликовал свои слабые стихи женским именем. Каков результат? Дмитрий утверждает, что благожелательные отзывы полились рекой.
«Всем вдруг стали очень нравиться мои стихи, даже тем, кто прежде меня ругал. Существуют слабые женские стихи, а еще существует особое отношение именно к женщине со стороны общественного мнения. Это общественное мнение простит женщине едва ли не любую слабость только потому, что она женщина», высказал свою точку Маслов.
Кроме того, Дмитрий озвучил тезис, что женщина полезна в тех сферах поэзии, где не нужно напрягать мозги, например, в любовной лирике.
«Женщина может изложить свои субъективные переживания более-менее сносно», подчеркнул он.
«Наш город» пообщался с другой тюменской поэтессой и организатором проекта «Женский квартирник» Алёной Блиндаревой. Она рассказала нам о стереотипах, с которыми сталкивается достаточно часто в своей творческой деятельности.
Первый миф — поэтессы страдают депрессией и только и делают, что курят в окно, запивая свою боль кофе.
«Чаще всего, поэтессы нашего времени — люди настолько осознанные, что у них вообще все под чутким контролем», отметила Алёна.
Катя Рубан также упомянула в разговоре эту проблему. На поэтесс часто нападают за то, что их стихотворения слишком камерные, эмоционально окрашенные, полные «страдашек».
«Это наше преимущество — возможность плакать, когда хочется плакать, страдать, когда хочется страдать. Быть собой и говорить об этом на языке поэзии», думает Рубан.
Второй распространенный миф — поэтессы — натуры воздушные.
«Люди думают, что мы не работаем, не развиваемся, не воспитываем детей. Только пишем и мечтаем. Но это ведь не так. Я очень земной человек: обожаю структуру и четкий план действий», сообщила Блиндарева.
Мы спросили у Алёны, что должно произойти, чтобы российская поэтесса вдруг стала популярной.
«Чудо. А еще маркетинг и ее желание стать известной», ответила она.
Автор уверена, что современным поэтессам нужно быть смелее, потому что зачастую именно талантливые девушки бояться выходить на сцену, заявлять о себе миру.
«А вот слабые поэты, уверенные в себе, суются везде и всюду, транслируя свое творчество. Над которым стоило бы поработать. Оно не плохое, просто на фоне многих сильных поэтов, слабое. Поэтому чтобы российская поэтесса стала популярной — ей просто нужна чертова уверенность в себе», резюмировала девушка.
О дискриминации в литературном сообществе поведала и известная тюменская поэтесса Маргарита Чекунова. Она рассказала о неприятном случае, произошедшем в Москве на одном из мероприятий.
По словам Маргариты, на сцене стоял мужчина с седыми волосами, в строгом костюме, он делился с публикой партийными стихами. Рядом с ним — красивая, смелая, яркая, и явно не лишенная таланта девушка. Она проводила экскурсии, за что «мэтр» решил поблагодарить ее.
«Перед всем нашим собранием он сказал: „Спасибо тебе. Я всегда говорил тебе, что ты не поэт, ты — организатор“. А девушка вынуждена была промолчать, хотя человек она совсем не робкого десятка»,говорит Чекунова.
Маргарита уверена: владением жанрами, разнообразием тем и широким кругозором женщина уже никого не впечатлит. Разве не удивительно то, что по стихотворению современного автора невозможно разгадать, кто написал его: женщина или мужчина?
В завершение статьи хотелось бы процитировать правильные, на наш взгляд, слова Кати Рубан:
«Когда мы смотрим на человека, близкого к литературе, важно видеть человека в первую очередь. Чем наполнены эти люди, каким они видят окружающий мир, насколько честно отдаются поэтическому процессу. Так почему обязательно надо делать перекос в ту или иную сторону? Настоящее чистое искусство свободно от всяческих рамок и стереотипов, уж тем более гендерных».