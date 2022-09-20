Недалеко от Тюмени местные жители остановили экскаватор, который повалил деревья

Спецтехника повалила несколько деревьев в этом районе, тогда местные жители обратились в администрацию Чикчинского МО.
«Возле Красной Гвоздики среди бела дня пригнали технику, разрыли котлован и начали доставать эту трубу»сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень Оксана П.
После вмешательства чиновников работы были остановлены.
Восьмого сентября «Наш город» сообщал, что в 22 км от областной столицы в посёлке Атлетик Village неизвестные устроили свалку. Администрация Чикчинского МО уже знает о проблеме.