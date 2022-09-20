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Недалеко от Тюмени местные жители остановили экскаватор, который повалил деревья

20 сентября 14:25
Фото: Скриншот видеозаписи из ЧС-Тюмень
В 29 километрах от Тюмени в районе санатория «Красная Гвоздика» местные жители остановили работу экскаватора, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Люди полагают, что неизвестные хотели выкопать старую трубу и сдать её как лом.

Спецтехника повалила несколько деревьев в этом районе, тогда местные жители обратились в администрацию Чикчинского МО.

«Возле Красной Гвоздики среди бела дня пригнали технику, разрыли котлован и начали доставать эту трубу»сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень Оксана П.

После вмешательства чиновников работы были остановлены.

Восьмого сентября «Наш город» сообщал, что в 22 км от областной столицы в посёлке Атлетик Village неизвестные устроили свалку. Администрация Чикчинского МО уже знает о проблеме.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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