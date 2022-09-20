На тюменской трассе перекрыли движение из-за сгоревшего микроавтобуса

К счастью, в происшествии никто не пострадал — в момент ЧП пассажиров в микроавтобусе не было, но автомобиль выгорел практически полностью на площади 4 квадратных метра. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и дознаватели. Организовано реверсивное движение.