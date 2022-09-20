На тюменской трассе перекрыли движение из-за сгоревшего микроавтобуса

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в дежурную часть поступил в 14:11. Спустя девять минут на место происшествия прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. В 14:26 возгорание было ликвидировано.
К счастью, в происшествии никто не пострадал — в момент ЧП пассажиров в микроавтобусе не было, но автомобиль выгорел практически полностью на площади 4 квадратных метра. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и дознаватели. Организовано реверсивное движение.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на этой же трассе, но в районе деревни Новая Заимка, загорелся автомобиль ГАЗель. Инцидент случился на 120-м километре автодороги. Пострадавших и погибших в ЧП не было.