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На тюменской трассе перекрыли движение из-за сгоревшего микроавтобуса

20 сентября 11:23
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
На участке тюменской трассы Тюмень — Омск частично ограничили движение. Сегодня после обеда на 98-м километра автодороги загорелся грузопассажирский автомобиль Ford Transit. Причиной пожара стало короткое замыкание светофора.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в дежурную часть поступил в 14:11. Спустя девять минут на место происшествия прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. В 14:26 возгорание было ликвидировано.

К счастью, в происшествии никто не пострадал — в момент ЧП пассажиров в микроавтобусе не было, но автомобиль выгорел практически полностью на площади 4 квадратных метра. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и дознаватели. Организовано реверсивное движение.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на этой же трассе, но в районе деревни Новая Заимка, загорелся автомобиль ГАЗель. Инцидент случился на 120-м километре автодороги. Пострадавших и погибших в ЧП не было.

#Новости#Перекрытие дороги#Пожар#МЧС#ГИБДД#Тюменская область#Короткое замыкание#Трасса Тюмень - Омск#Сгорел автомобиль#Валентина Бурнашева#Общество
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