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На промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 подписаны первые соглашения

20 сентября 10:05
Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор успел подписать несколько соглашений в рамках TNF-2022. Договоры подписаны с ТИУ, ТюмГУ, компанией «Транснефть-Сибирь», а также с центром планирования и использования трудовых ресурсов «Газпром».

Александр Моор подписал соглашение с ректорами тюменских вузов Вероникой Ефремовой (ТИУ) и Иваном Романчуком (ТюмГУ).

В рамках этого сотрудничества, будут развиваться новые инженерные направления на базе проектов «Газпром- нефть» и «Роснефть».

Также губернатор Тюменской области подписал соглашение о реализации проекта по организации выпуска специализированный очистных сооружений. Работы будет выполнять Тюменский ремонтно-механический завод. Совместно с Моором этот документ подписал генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Рустэм Исламов.

Третье соглашение было подписано с Центром планирования и использования трудовых ресурсов «Газпрома». Благодаря нему в вопросе развития системы профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе региона заключено долгосрочное сотрудничество.

Помимо этого, губернатором были утверждены дорожные карты по взаимодействию между Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» и обществами: «Интегра Сервисы» и «Интегра Бурение».

Они помогут в развитии тюменского нефтегазового кластера.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло открытие промышленно-энергетического форума TNF 2022, который в этом году приобрел федеральный статус. О значении этого события для Тюменской области рассказал Александр Моор в своей вступительной речи.

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