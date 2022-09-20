На промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 подписаны первые соглашения

Александр Моор подписал соглашение с ректорами тюменских вузов Вероникой Ефремовой (ТИУ) и Иваном Романчуком (ТюмГУ).
В рамках этого сотрудничества, будут развиваться новые инженерные направления на базе проектов «Газпром- нефть» и «Роснефть».
Также губернатор Тюменской области подписал соглашение о реализации проекта по организации выпуска специализированный очистных сооружений. Работы будет выполнять Тюменский ремонтно-механический завод. Совместно с Моором этот документ подписал генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Рустэм Исламов.
Третье соглашение было подписано с Центром планирования и использования трудовых ресурсов «Газпрома». Благодаря нему в вопросе развития системы профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе региона заключено долгосрочное сотрудничество.
Помимо этого, губернатором были утверждены дорожные карты по взаимодействию между Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» и обществами: «Интегра Сервисы» и «Интегра Бурение».
Они помогут в развитии тюменского нефтегазового кластера.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло открытие промышленно-энергетического форума TNF 2022, который в этом году приобрел федеральный статус. О значении этого события для Тюменской области рассказал Александр Моор в своей вступительной речи.