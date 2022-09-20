Чиновники из Министерства образования РФ опубликовали предварительное расписание школьных каникул на 2022/2023 год. Даты, которые прописаны в документе, позиционируются как рекомендованные. Таким образом, школы Тюмени могут самостоятельно корректировать их с учетом особенностей образовательного процесса и ряда других обстоятельств и факторов.
Стандартный график, по которому в школах Тюмени планируются осенние каникулы, уже известен. На отдых детей отводится неделя:
Впрочем, речь идет о школах, где обучаются по привычной многим четвертной системе. Таких образовательных организаций в Тюмени, по состоянию на 2022 год, большинство.
Что касается зимних каникул, то в 2022/2023 году они совпадают с новогодними государственными выходными. Неудивительно, что такие каникулы называют новогодними. Для школьников Тюмени, которые учатся по четвертям, они начинаются в конце 2022 года — 31 декабря. В школу нужно будет приходить уже в 2023 году, а именно — 08 января. Школа оставляет за собой право увеличить продолжительность каникулярных недель.
Однако есть в Тюмени и такие школы, где дети учатся по модульной системе, или по триместрам. В них расписание осеннего отдыха в 2022/2023 году будет другим, дети, как правило, отдыхают пять раз в течение учебного года — по два раза осенью и зимой и еще одни раз в весеннее время. Рекомендуемые даты осенних каникул:
Родители могут дождаться, когда итоговое расписание каникул будет опубликовано на сайте образовательного учреждения, или уточнить конкретные даты у классного руководителя своего ребенка. Как правило, уже в начале учебного года расписание как минимум осенних, то есть ближайших на 2022 учебный год каникул, известно.
Дополнительные несколько дней отдыха зимой в 2023 году ждут первоклассников Тюмени — в феврале. Здесь каждая школа города самостоятельно устанавливает даты и сроки такого отдыха, и ориентироваться нужно на них, сверяясь с разделом новостей на сайте организации.
Следующие по счету школьные каникулы в 2023 году — весенние. На них ученикам Тюмени отводится девять дней — начиная с 24 марта и заканчивая 2 апреля, когда нужно будет возвращаться к учебе. Затем, уже в мае 2023 года, начинаются самые длинные и долгожданные для детей каникулы — летние. Они продлятся с 1 июня (в ряде школ начинаются с 26 мая) по август, и с 1 сентября дети придут в школу снова.
Родители детей, которые учатся по модульной, или по триместровой системе, часто переживают, что каникулярное расписание будет сложным для понимания и планирования. На самом деле, оно, как и в случае с обучением по четвертям, устанавливается заранее, еще до начала учебного года, и ознакомиться с ним можно сразу. Еще проще рассчитать периодичность и даже конкретные даты отдыха у детей, которые учатся по системе «Пять плюс два».