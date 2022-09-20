Родители детей, которые учатся по модульной, или по триместровой системе, часто переживают, что каникулярное расписание будет сложным для понимания и планирования. На самом деле, оно, как и в случае с обучением по четвертям, устанавливается заранее, еще до начала учебного года, и ознакомиться с ним можно сразу. Еще проще рассчитать периодичность и даже конкретные даты отдыха у детей, которые учатся по системе «Пять плюс два».