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Глава Тюменской области Моор оценил темпы уборочного сезона в регионе

20 сентября 11:50
Фото: pixabay.com
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главами агропредприятий региона и высоко оценил темпы уборочной страды.

По словам Моора, рубеж в один миллион тонн зерна тюменские аграрии уже преодолели, хотя убрана только половина урожая. Губернатор отметил, что это серьезная заявка на рекордный урожай.

В этом году для уборки урожая хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайнов, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров.

Ранее, глава Тюменской области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена. Главное — наращивать темпы развития. Он также считает, что сельское хозяйство региона будет на подъеме еще много лет. Сейчас власти Тюменской области помогают аграриям наладить экспорт на запад и на восток, что поможет увеличить объемы производства зерновых, расширить посевные площади и подарит новые рынки сбыта продукции.

Напомним, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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