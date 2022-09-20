Глава Тюменской области Моор оценил темпы уборочного сезона в регионе

По словам Моора, рубеж в один миллион тонн зерна тюменские аграрии уже преодолели, хотя убрана только половина урожая. Губернатор отметил, что это серьезная заявка на рекордный урожай.
В этом году для уборки урожая хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайнов, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров.
Ранее, глава Тюменской области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена. Главное — наращивать темпы развития. Он также считает, что сельское хозяйство региона будет на подъеме еще много лет. Сейчас власти Тюменской области помогают аграриям наладить экспорт на запад и на восток, что поможет увеличить объемы производства зерновых, расширить посевные площади и подарит новые рынки сбыта продукции.
Напомним, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.