Глава Тюменской области Моор оценил темпы уборочного сезона в регионе

Ранее, глава Тюменской области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена. Главное — наращивать темпы развития. Он также считает, что сельское хозяйство региона будет на подъеме еще много лет. Сейчас власти Тюменской области помогают аграриям наладить экспорт на запад и на восток, что поможет увеличить объемы производства зерновых, расширить посевные площади и подарит новые рынки сбыта продукции.