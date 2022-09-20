Эксперты РАМУ определят победителей Perspectum Awards 2022

В этом году в рамках Perspectum Awards действуют 26 номинаций, которые охватывают весь спектр маркетинговых услуг: от digital до социально-ориентированных работ. В том числе ​​конкурс входит в Рейтинг Креативности АКАР, теперь за успешное участие агентство может получить два балла и побороться за лидерство в рейтинге.