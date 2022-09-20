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Банки прокомментировали идею о введении бесплатных переводов до 1,4 млн рублей

20 сентября 09:26
Фото: pixabay.com
Кредитные организации подвергли критике внесенный в Госдуму законопроект, предусматривающий введение нулевой комиссии за перевод до 1,4 миллиона рублей в месяц между счетами одного физлица в разных банках.

Как отметили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), операции по денежным переводам имеют свою себестоимость, а именно 8-20 рублей за перевод. Там заявили, что в случае установления нулевой комиссии банки начнут возмещать недополученные доходы от переводов и расходы на их осуществление, то есть повышать тарифы на другие услуги, передает iz.ru.

Глава НСФР Андрей Емелин напомнил, что когда банкам принудительно ограничили комиссии за обслуживание платежей по картам (эквайринг), в результате чего тем пришлось отменить кешбэки. Вернули бонусы клиентам кредитные организации только после отмены ограничений.

Авторы инициативы об обнулении комиссии за переводы 1,4 миллиона рублей в месяц отметили, что таким образом можно пресечь создание барьеров для перечисления вклада из одного банка в другой. В конце декабря прошлого года о такой инициативе говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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