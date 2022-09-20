Банки прокомментировали идею о введении бесплатных переводов до 1,4 млн рублей

Как отметили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), операции по денежным переводам имеют свою себестоимость, а именно 8-20 рублей за перевод. Там заявили, что в случае установления нулевой комиссии банки начнут возмещать недополученные доходы от переводов и расходы на их осуществление, то есть повышать тарифы на другие услуги, передает iz.ru.