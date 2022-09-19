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Завершаются работы по строительству надземного перехода на тюменском ж/д вокзале

19 сентября 10:55
Фото: 1Mi
На железнодорожном вокзале Тюмени идет завершающий этап работ по возведению надземного пешеходного перехода. Сейчас на участке строители монтируют сети связи и электроснабжения, а также устанавливают новое оборудование.

Напомним, что обновление надземного пешеходного перехода задумывалось еще в 2016-м году. Строительство объекта началось в 2018-м году.

Планировалось, что переход будет утеплен, а внутри появятся инфракрасные лампы и даже «теплый» пол.

Но больше всего тюменцы ждут лифтов, в которых будут помещаться по 17 человек, которые позволят им не таскать тяжелые чемоданы по длинным и высоким лестницам.

Сейчас на вокзале уже обустроены лифтовые шахты и входной павильон, завершены работы по отделке. Долгожданные лифты уже тоже установлены! Об этом «Нашему городу» сообщили в тюменском регионе Свердловской железной дороги.

Хотя и сам переход можно смело назвать долгожданным, ведь его обещали сделать к концу 2020-го года, но план не был реализован.

Позже сообщалось, что пользоваться переходом можно будет в первой половине 2022-го года года, но снова — мимо.

Хочется верить, что к конце нынешнего года, работы все же будут завершены и тюменский железнодорожный вокзал начнет отвечать требованиям современности.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ходе строительства транспортной развязки на пересечении улиц Калинина и Закалужской, где будет также оборудован надземный пешеходный переход. Также на этом участке дороги, планируется строительство транспортного тоннеля.

#Новости#Касается каждого#Алена Патрушева#Город
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