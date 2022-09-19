Завершаются работы по строительству надземного перехода на тюменском ж/д вокзале

Напомним, что обновление надземного пешеходного перехода задумывалось еще в 2016-м году. Строительство объекта началось в 2018-м году.
Планировалось, что переход будет утеплен, а внутри появятся инфракрасные лампы и даже «теплый» пол.
Но больше всего тюменцы ждут лифтов, в которых будут помещаться по 17 человек, которые позволят им не таскать тяжелые чемоданы по длинным и высоким лестницам.
Сейчас на вокзале уже обустроены лифтовые шахты и входной павильон, завершены работы по отделке. Долгожданные лифты уже тоже установлены! Об этом «Нашему городу» сообщили в тюменском регионе Свердловской железной дороги.
Позже сообщалось, что пользоваться переходом можно будет в первой половине 2022-го года года, но снова — мимо.
Хочется верить, что к конце нынешнего года, работы все же будут завершены и тюменский железнодорожный вокзал начнет отвечать требованиям современности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ходе строительства транспортной развязки на пересечении улиц Калинина и Закалужской, где будет также оборудован надземный пешеходный переход. Также на этом участке дороги, планируется строительство транспортного тоннеля.