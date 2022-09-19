Замгубернатора Андрей Пантелеев открыл «нулевой» день TNF 2022

«Слово „промышленный“ стоит в заголовке, потому что все эти годы мы аккумулировали лучшие промышленные решения для работы с задачами топливно-энергетического комплекса. И в этот раз кластер провел большое количество мероприятий в которые были интегрированный предприятия оборонно-промышленного», сказал Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области, член Президиума Правительства.