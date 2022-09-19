Замгубернатора Андрей Пантелеев открыл «нулевой» день TNF 2022

В очередной раз TNF собирает в Тюмени всех основных игроков топливно-энергетического комплекса, но в этом году мероприятие обрело федеральный масштаб. В связи с чем он теперь называется промышленно-энергетический форум TNF.
«Слово „промышленный“ стоит в заголовке, потому что все эти годы мы аккумулировали лучшие промышленные решения для работы с задачами топливно-энергетического комплекса. И в этот раз кластер провел большое количество мероприятий в которые были интегрированный предприятия оборонно-промышленного», сказал Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области, член Президиума Правительства.
Он также сообщил, что в этом году на форуме промышленники расскажут о подходах, которые помогают решать важнейшие задачи, в части импортонезависимости отрасли.
«Конечно будет основная пленарная сессия с вице-премьером Денисом Мантуровым, он пребывает к нам в новом статусе. И наша задача — показать все многообразие региона, с точки зрения топливно-энергетического комплекса», отметил Пантелеев.
Ранее «наш город» рассказывал о том, что на этой неделе в Тюмень приедут два министра России — глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и Министр промышленности и торговли РФ — Денис Мантуров.