Вечеринка в сенях закончилась летящей табуреткой и черепно-мозговой травмой

Житель Бердюжского района Канат Касенов проигрывать не умеет. После распития алкоголя и танцев он со своим собутыльником решил посостязаться в легкой атлетике.
Но в дисциплинах: подтягивания, отжимания и армрестлинг, друг Касенова оказался сильнее. Мужчину это очень обидело и всю душевную боль он компенсировал табуретом, которым зарядил в голову победителя соревнований.
За это он получил «приз» в виде уголовного дела по пункту «з» части. 2 статьи 111 УК РФ.
Сегодня Бердюжский районный суд вынес приговор мужчине, ближайшие 2 года он проведет в колонии общего режима. Также суд взыскал с Касенова в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в минувшую пятницу, неизвестный мужчина в костюме, плаще и шляпе обворовал магазин автоэмалей, расположенный, на Червишевском тракте.