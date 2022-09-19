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Вечеринка в сенях закончилась летящей табуреткой и черепно-мозговой травмой

19 сентября 08:29
Фото: 1Mi
В Бердюжском районе двое мужчин распивали алкоголь и танцевали в сенях, после чего решили устроить спортивные соревнования. Но подтягивания, отжимания и армрестлинг превратились в обиду и жесткий удар табуретом по голове.
Сюжет
Драка

Житель Бердюжского района Канат Касенов проигрывать не умеет. После распития алкоголя и танцев он со своим собутыльником решил посостязаться в легкой атлетике.

Но в дисциплинах: подтягивания, отжимания и армрестлинг, друг Касенова оказался сильнее. Мужчину это очень обидело и всю душевную боль он компенсировал табуретом, которым зарядил в голову победителя соревнований.

За это он получил «приз» в виде уголовного дела по пункту «з» части. 2 статьи 111 УК РФ.

Сегодня Бердюжский районный суд вынес приговор мужчине, ближайшие 2 года он проведет в колонии общего режима. Также суд взыскал с Касенова в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в минувшую пятницу, неизвестный мужчина в костюме, плаще и шляпе обворовал магазин автоэмалей, расположенный, на Червишевском тракте.

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#Новости#Бердюжский район#Уголовное дело#Спорт#Драка#Тяжкие преступления#Гиревой спорт#Бердюжье#Суд#Алена Патрушева#Происшествия
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