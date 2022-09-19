Вечеринка в сенях закончилась летящей табуреткой и черепно-мозговой травмой

В Бердюжском районе двое мужчин распивали алкоголь и танцевали в сенях, после чего решили устроить спортивные соревнования. Но подтягивания, отжимания и армрестлинг превратились в обиду и жесткий удар табуретом по голове.

Сюжет Драка