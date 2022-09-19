В Тюмени во вторник потеплеет до + 27

Утро вторника порадует тюменцев ярким солнцем. Кроме того, второй рабочий день начавшейся недели станет самым теплым — в ночные часы термометры покажут + 14 + 16, днем поднимутся до + 26 + 27.
В среду, 21 сентября, ожидается малооблачная погода и небольшое понижение температура. В темное время суток ожидается + 11 + 14, в дневные часы + 23 + 24.
В четверг и пятницу небо над областной столицей вновь затянет тучами, но осадков не будет. Кроме того, значительно похолодает — до + 6 + 9 в ночные часы. Максимальная температура воздуха днем в эти дни составит + 15 + 17.
В субботу и воскресенье, 24 сентября и 25 сентября, ночью столбики термометров покажут + 5 + 7, днем не поднимутся выше + 12 + 13. По прогнозам синоптиков, осадки в эти дни маловероятны.