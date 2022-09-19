nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени во вторник потеплеет до + 27

19 сентября 02:07
Фото: 1Mi
На тюменскую землю на этой неделе вернется по-летнему теплая погода — воздух в областной столице прогреется до + 26 + 27. По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 сентября, температура воздуха составит + 13 + 17 ночью и + 20 + 22 днем. Небо будет затянуто тучами, но день пройдет без осадков.

Утро вторника порадует тюменцев ярким солнцем. Кроме того, второй рабочий день начавшейся недели станет самым теплым — в ночные часы термометры покажут + 14 + 16, днем поднимутся до + 26 + 27.

В среду, 21 сентября, ожидается малооблачная погода и небольшое понижение температура. В темное время суток ожидается + 11 + 14, в дневные часы + 23 + 24.

В четверг и пятницу небо над областной столицей вновь затянет тучами, но осадков не будет. Кроме того, значительно похолодает — до + 6 + 9 в ночные часы. Максимальная температура воздуха днем в эти дни составит + 15 + 17.

В субботу и воскресенье, 24 сентября и 25 сентября, ночью столбики термометров покажут + 5 + 7, днем не поднимутся выше + 12 + 13. По прогнозам синоптиков, осадки в эти дни маловероятны.

#Новости#Погода#Прогноз погоды#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25