В Тюмени во вторник потеплеет до + 27

На тюменскую землю на этой неделе вернется по-летнему теплая погода — воздух в областной столице прогреется до + 26 + 27. По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 сентября, температура воздуха составит + 13 + 17 ночью и + 20 + 22 днем. Небо будет затянуто тучами, но день пройдет без осадков.

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