В Тюмени полиция ищет мужчину в плаще и шляпе, обчистившего кассу магазина

По его словам, впервые похититель появился в магазине на позапрошлой неделе. Однако тогда ему не удалось совершить кражу. 16 сентября тюменец воплотил в жизнь задуманное — он отвлек продавца и, воспользовавшись тем, что она вышла из торгового зала, украл все имеющиеся деньги в кассе. Размер причиненного ущерба неизвестен.
«Впервые он приходил неделю назад, не удалось совершить кражу. Ушёл. 16 сентября он отвлекал продавца трижды. Сначала просто посмотрел, где находится касса, второй раз — открыл и посмотрел сколько в ней денег. Ну и затем украл их», пояснил Степан Подборов.
К сожалению, продавец забыла вытащить из кассы ключ. Более того, пропажу обнаружили только в конце рабочего дня.
«Мне главное, чтобы он вернул то, что взял. Все. Понятно, что продавец не досмотрел, но платить за проступок другого человека — нечестно», отметил Степан Подборов.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что заявление по поводу кражи от владельцев магазина в полицию уже поступило. На данный момент ведутся оперативно-розыскные действия, устанавливается личность мужчины.