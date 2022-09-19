В Тюмени полиция ищет мужчину в плаще и шляпе, обчистившего кассу магазина

По его словам, впервые похититель появился в магазине на позапрошлой неделе. Однако тогда ему не удалось совершить кражу. 16 сентября тюменец воплотил в жизнь задуманное — он отвлек продавца и, воспользовавшись тем, что она вышла из торгового зала, украл все имеющиеся деньги в кассе. Размер причиненного ущерба неизвестен.