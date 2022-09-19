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В Тюмени полиция ищет мужчину в плаще и шляпе, обчистившего кассу магазина

19 сентября 07:10
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестный мужчина в костюме, плаще и шляпе в пятницу обворовал магазин автоэмалей, расположенный, на Червишевском тракте. Видеоролик, демонстрирующий то, как тюменец «орудует» в кассе опубликовал в социальных сетях директор торговой точки Степан Подборов.
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Полиция

По его словам, впервые похититель появился в магазине на позапрошлой неделе. Однако тогда ему не удалось совершить кражу. 16 сентября тюменец воплотил в жизнь задуманное — он отвлек продавца и, воспользовавшись тем, что она вышла из торгового зала, украл все имеющиеся деньги в кассе. Размер причиненного ущерба неизвестен.

«Впервые он приходил неделю назад, не удалось совершить кражу. Ушёл. 16 сентября он отвлекал продавца трижды. Сначала просто посмотрел, где находится касса, второй раз — открыл и посмотрел сколько в ней денег. Ну и затем украл их», пояснил Степан Подборов.

К сожалению, продавец забыла вытащить из кассы ключ. Более того, пропажу обнаружили только в конце рабочего дня.

«Мне главное, чтобы он вернул то, что взял. Все. Понятно, что продавец не досмотрел, но платить за проступок другого человека — нечестно», отметил Степан Подборов.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что заявление по поводу кражи от владельцев магазина в полицию уже поступило. На данный момент ведутся оперативно-розыскные действия, устанавливается личность мужчины.

#Новости#Полиция#Тюмень#Деньги#Магазины#Кража#УМВД#Сотрудники полиции#Валентина Бурнашева#Общество
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