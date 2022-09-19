В Тюмени открылась выставка народного художника РФ Александра Новика

На выставке представлено свыше 130 живописных полотен и графических листов Александра Новика. Его творчество неразрывно связано с Тюменью, объединяет традиционные и новаторские подходы, наполнено большим внутренним смыслом и многообразием ассоциаций. Для работ Александра Сергеевича характерны старина городов, деревенский быт, женские образы и тайна природы.