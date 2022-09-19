В Тюмени открылась выставка народного художника РФ Александра Новика

На выставке представлено свыше 130 живописных полотен и графических листов Александра Новика. Его творчество неразрывно связано с Тюменью, объединяет традиционные и новаторские подходы, наполнено большим внутренним смыслом и многообразием ассоциаций. Для работ Александра Сергеевича характерны старина городов, деревенский быт, женские образы и тайна природы.
«В творчестве для меня важно передать звук цвета, особенно в абстрактной живописи, когда не сковывают сюжет и предмет»,замечает художник, председатель Тюменского регионального отделения «Союза художников России» Александр Новик.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный сказал, что Александр Сергеевич Новик — единственный народный художник РФ, проживающий в Тюменской области и мастер, смотрящий на мир по-современному.
«На персональной выставке представлены разноплановые работы, которыми можно восхищаться и гордиться тем, что на тюменской земле живет и творит такой замечательный художник»,подчеркнул Евгений Заболотный.
Выставка будет работать со вторника по воскресенье в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 23 октября.