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В Тюмени открылась выставка народного художника РФ Александра Новика

19 сентября 07:30
Фото: Тюменская городская Дума
В открытии экспозиции принял участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

На выставке представлено свыше 130 живописных полотен и графических листов Александра Новика. Его творчество неразрывно связано с Тюменью, объединяет традиционные и новаторские подходы, наполнено большим внутренним смыслом и многообразием ассоциаций. Для работ Александра Сергеевича характерны старина городов, деревенский быт, женские образы и тайна природы.

«В творчестве для меня важно передать звук цвета, особенно в абстрактной живописи, когда не сковывают сюжет и предмет»,замечает художник, председатель Тюменского регионального отделения «Союза художников России» Александр Новик.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный сказал, что Александр Сергеевич Новик — единственный народный художник РФ, проживающий в Тюменской области и мастер, смотрящий на мир по-современному.

«На персональной выставке представлены разноплановые работы, которыми можно восхищаться и гордиться тем, что на тюменской земле живет и творит такой замечательный художник»,подчеркнул Евгений Заболотный.

Выставка будет работать со вторника по воскресенье в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 23 октября.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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