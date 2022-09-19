В Тюмени компания пожаловалась на аукцион по реконструкции дороги на 204 млн рублей

Заявку компании отклонили из-за того, что в составе переданных документов участником «не представлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». Стоимость работ по госконтракту оценивается в 219 млн рублей. Подрядчик должен построить надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, выполнить гидротехнические и другие работы на участке дороги.
Жалоба № 2022001692400006060001 рассматривается с 15 сентября. Предполагалось, что по данному лоту будет заключён контракт с ООО «Промышленные технологии – Сибирь» на 204 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 2024 году в районе Верхнего Бора появится новая площадка для отдыха тюменцев.