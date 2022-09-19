В Тюмени компания пожаловалась на аукцион по реконструкции дороги на 204 млн рублей

Заявку компании отклонили из-за того, что в составе переданных документов участником «не представлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». Стоимость работ по госконтракту оценивается в 219 млн рублей. Подрядчик должен построить надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, выполнить гидротехнические и другие работы на участке дороги.