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В Тюмени компания пожаловалась на аукцион по реконструкции дороги на 204 млн рублей

19 сентября 16:36
Фото: 1Mi
В Тюмени приостановлено определение подрядчика по лоту № 0167200003422005425 на реконструкцию участка трассы от улицы Ямской до Мельникайте. По данным сайта Госзакупки в УФАС поступила жалоба от ООО «Вест».

Заявку компании отклонили из-за того, что в составе переданных документов участником «не представлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». Стоимость работ по госконтракту оценивается в 219 млн рублей. Подрядчик должен построить надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, выполнить гидротехнические и другие работы на участке дороги.

Жалоба № 2022001692400006060001 рассматривается с 15 сентября. Предполагалось, что по данному лоту будет заключён контракт с ООО «Промышленные технологии – Сибирь» на 204 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 2024 году в районе Верхнего Бора появится новая площадка для отдыха тюменцев.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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