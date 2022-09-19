В Тюмени 12 детей пострадали из-за скретч-слоя на карточках

За последние 1,5 недели в ОКБ №2 обратились 12 юных пациентов, у них нашли серую пленку «защитного стираемого слоя» в глазу.
«По словам родителей, одном из магазинов города детям раздавали карточки, на которых был скретч-слой»поделилась Анастасия Александровна.
Инородное тело попало в глаза детей после того, как они пытались стереть данный слой. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.
Два дня назад «Наш город» сообщал, что в селе Исетское грузовик Volvo сбил 14-летнюю девочку. Она госпитализирована в больницу.