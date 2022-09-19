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В Тюмени 12 детей пострадали из-за скретч-слоя на карточках

19 сентября 10:27
Фото: 1Mi
В Тюмени 12 детей обратились за помощью в ОКБ №2. У юных тюменцев нашли инородные тела в глазу, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». Им помогли офтальмологи больницы.

За последние 1,5 недели в ОКБ №2 обратились 12 юных пациентов, у них нашли серую пленку «защитного стираемого слоя» в глазу.

«По словам родителей, одном из магазинов города детям раздавали карточки, на которых был скретч-слой»поделилась Анастасия Александровна.

Инородное тело попало в глаза детей после того, как они пытались стереть данный слой. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.

Два дня назад «Наш город» сообщал, что в селе Исетское грузовик Volvo сбил 14-летнюю девочку. Она госпитализирована в больницу.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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