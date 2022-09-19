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В одном из тобольских детских садов найдены тараканы

19 сентября 12:45
Фото: 1Mi
В сообществе «Типичный Тобольск» был опубликован пост о том, что в одном из тобольских садиков обнаружили тараканов. Об этом рассказал анонимный пользователь сети.
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Дети

Тоболяк интересуется, как обстоят дела с живностью в других садиках города.

«В нашем садике обнаружились большое количество тараканов, решаем перевести детей в другой сад», поделился автор поста.

«Они, мне кажется, в каждом саду есть. В нашем регулярно травят. Дочь в другой ходила, там тоже были. Там ещё и сверчки водились»,сообщает комментатор Сания Ильиных.

«Во всех садиках их травят. Родителей должны предупреждать»,написала Луиза Федонина.

«Не паникуйте, тараканы есть везде»,успокаивает автора Татьяна Т.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени подозревают, что «служба дезинфекции» подбрасывает тараканов в подъезды. Горожане отмечают, что «на улице Самарцева подобное объявление висит». Здесь тараканов пока не видели.

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