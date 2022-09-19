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У самолета Сочи — Тюмень во время подготовки к взлету отказали три радиостанции

19 сентября 08:12
Фото: 1Mi
У самолета, направлявшегося сегодня ночью из Сочи в Тюмень, отказали три радиостанции. Неполадки в работе воздушного судна были обнаружены в тот момент, когда воздушное судно выехало на рулежную дорожку. Командир самолета принял решение возвратиться на место стоянки, пишет AVIAINCIDENT.
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Тюмень

Сообщается, что на борту находились 137 пассажиров, в том числе 20 детей. В Тюмень самолет прибыл с задержкой на 2,5 часа.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня из-за тумана, окутавшего областную столицу, были задержаны от двух до пяти часов прилеты и вылеты более двадцати авиарейсов. Часть самолетов, направлявшихся в Рощино, была вынуждена приземлиться на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге.

На данный момент ситуация нормализовалась. Отправка и прибытие воздушных судов осуществляется по расписанию. Согласно онлайн-табло «Рощино», на 40 минут задерживается только рейс и Омска и на полтора часа из Нового Уренгоя.

#Новости#Задержка рейса#Тюмень#Самолеты#Аэропорт Рощино#Пассажиры#Полеты#Сочи#ЧП#Валентина Бурнашева#Общество
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