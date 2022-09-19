У самолета Сочи — Тюмень во время подготовки к взлету отказали три радиостанции

Сообщается, что на борту находились 137 пассажиров, в том числе 20 детей. В Тюмень самолет прибыл с задержкой на 2,5 часа.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня из-за тумана, окутавшего областную столицу, были задержаны от двух до пяти часов прилеты и вылеты более двадцати авиарейсов. Часть самолетов, направлявшихся в Рощино, была вынуждена приземлиться на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге.
На данный момент ситуация нормализовалась. Отправка и прибытие воздушных судов осуществляется по расписанию. Согласно онлайн-табло «Рощино», на 40 минут задерживается только рейс и Омска и на полтора часа из Нового Уренгоя.