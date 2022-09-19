У самолета Сочи — Тюмень во время подготовки к взлету отказали три радиостанции

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня из-за тумана, окутавшего областную столицу, были задержаны от двух до пяти часов прилеты и вылеты более двадцати авиарейсов. Часть самолетов, направлявшихся в Рощино, была вынуждена приземлиться на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге.