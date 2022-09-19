Тюменца, ранившего себя осколком бутылки в ТЦ «Колумб», выписали из больницы

«В момент, когда произошло ЧП, я стоял в очереди на кассе. Услышал крики, обернулся и увидел мужчину, истекающего кровью. Хлынувшую из раны кровь он пытался придавить рукой, а потом шею обмотал шарфом или каким-то элементом одежды. Безуспешно. Прекрасно зная, что при такой травме гибель наступает очень быстро — 3-5 минут, я подбежал к нему и придавил сонную артерию», вспоминает Никита Мазуров, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2.