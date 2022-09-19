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Тюменца, ранившего себя осколком бутылки в ТЦ «Колумб», выписали из больницы

19 сентября 07:29
Фото: 1Mi
Тюменца, ранившего себя осколком бутылки в торговом центре «Колумб» выписали из больницы. ЧП произошло 1 августа. В этот день один из посетителей ТЦ разбил стеклянную бутылку и порезал себе горло. Однако, несмотря на серьезные ранения, благодаря помощи неравнодушных людей мужчина остался жив.
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Тюмень

«В момент, когда произошло ЧП, я стоял в очереди на кассе. Услышал крики, обернулся и увидел мужчину, истекающего кровью. Хлынувшую из раны кровь он пытался придавить рукой, а потом шею обмотал шарфом или каким-то элементом одежды. Безуспешно. Прекрасно зная, что при такой травме гибель наступает очень быстро — 3-5 минут, я подбежал к нему и придавил сонную артерию», вспоминает Никита Мазуров, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2.

Позже, по его словам, к нему присоединился еще один посетитель торгового центра. Вдвоем им удалось остановить кровотечение.

Бригада скорой помощи прибыла спустя четыре минуты после поступившего звонка. В больницу раненого тюменца доставили в тяжелом состоянии — он потерял очень много крови.

«На операционном столе врачи разжимали пальцы фельдшера скорой помощи Андрея Степаненко — сам он этого сделать не мог: рука онемела, ее свело судорогой, потому что слишком долго сжимал артерию. В это время другие медики вводили пациента в медикаментозный сон, интубировали», говорит пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Почти полтора месяца тюменец провел в больнице под наблюдением медиков. К счастью, благодаря помощи неравнодушных очевидцев и усилиям врачей 13 сентября мужчину выписали из больницы. На данный момент его здоровью ничего не угрожает.

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