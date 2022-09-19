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Тюменца отправили в колонию за аферу с получением водительских прав

19 сентября 05:08
Фото: 1Mi
Жителя Ярковского района Олега Пшенова отправили на полтора года в колонию-поселение за мошенничество. Аферист предлагал в социальной сети «Вконтакте» услуги по оказанию помощи при сдаче экзамена на водительские права. При этом никакого отношения к выдаче водительских удостоверений он не имел.
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Суд

Более того, помогать никому он и не планировал — желал лишь получить деньги.

По данным расследования, в мае прошлого года к нему обратилась несовершеннолетняя девушка. Мошенник пообещал ей помочь в сдаче экзамена за 36 тысяч 300 рублей. Однако в итоге девушка осталась без денег и без прав.

В суде Пшенов свою вину полностью признал. Суд приговорил афериста к полутора годам лишения свободы, а также заставил выплатить потерпевшей 36 тысяч 300 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продавец магазина похитил у покупателей около миллиона рублей. Мужчина принимал деньги за предварительный заказ товаров, но впоследствии ничего не заказывал.

#Новости#Мошенники#Водительское удостоверение#Водительские права#Аферисты#Социальные сети#Мошенничество#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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