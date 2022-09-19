Тюменца отправили в колонию за аферу с получением водительских прав

Более того, помогать никому он и не планировал — желал лишь получить деньги.
По данным расследования, в мае прошлого года к нему обратилась несовершеннолетняя девушка. Мошенник пообещал ей помочь в сдаче экзамена за 36 тысяч 300 рублей. Однако в итоге девушка осталась без денег и без прав.
В суде Пшенов свою вину полностью признал. Суд приговорил афериста к полутора годам лишения свободы, а также заставил выплатить потерпевшей 36 тысяч 300 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продавец магазина похитил у покупателей около миллиона рублей. Мужчина принимал деньги за предварительный заказ товаров, но впоследствии ничего не заказывал.