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Тюменский таксист снял с пассажира украшения на 300 тысяч рублей

19 сентября 06:02
Фото: 1Mi
Накануне Центральный суд Тюмени заключил под стражу Сафаила Бабаева, который обвиняется в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что в мае 2022 года Бабаев работал в частном такси. Он увидел на дороге мужчину и предложил повезти его. Мужчина стал распивать в машине алкоголь. Таксист заметил, что на мужчине золотые украшения. Он подсыпал ему в напиток психотропное вещество, от которого пострадавший уснул.

Таксист украл у клиента золотые украшения на сумму 309 тысяч рублей.

Бабаев полностью признал свою вину. Он будет находиться под стражей до 15 ноября этого года.

Ранее «Наш город» писал о том, тюменец украл металлические столбики с ограды сельского кладбища.

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