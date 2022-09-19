Тюменский таксист снял с пассажира украшения на 300 тысяч рублей

Выяснилось, что в мае 2022 года Бабаев работал в частном такси. Он увидел на дороге мужчину и предложил повезти его. Мужчина стал распивать в машине алкоголь. Таксист заметил, что на мужчине золотые украшения. Он подсыпал ему в напиток психотропное вещество, от которого пострадавший уснул.
Таксист украл у клиента золотые украшения на сумму 309 тысяч рублей.
Бабаев полностью признал свою вину. Он будет находиться под стражей до 15 ноября этого года.
Ранее «Наш город» писал о том, тюменец украл металлические столбики с ограды сельского кладбища.