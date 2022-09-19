Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции «Сохраним лес»

«Нам нужно высаживать, как минимум, столько же деревьев, сколько ежегодно область теряет от лесных пожаров, незаконных рубок и неправильного воздействия человека. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы сохранили эти лесные богатства и оставили их своим детям и внукам. Уверен, что сообща мы сможем решить эту задачу», отметил глава региона.