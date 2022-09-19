Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции «Сохраним лес»

За несколько часов акции посажено около 79 000 сеянцев. В мероприятии принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Нам нужно высаживать, как минимум, столько же деревьев, сколько ежегодно область теряет от лесных пожаров, незаконных рубок и неправильного воздействия человека. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы сохранили эти лесные богатства и оставили их своим детям и внукам. Уверен, что сообща мы сможем решить эту задачу», отметил глава региона.
Площадь, на которой проводилось мероприятие по посадке леса, была пройдена лесными пожарами в прошлом году. После проведения лесопатологических обследований специалисты пришли к выводу, что на этой площади необходимы санитарно-оздоровительные мероприятия (рубка деревьев), так как большая часть насаждений была повреждена или погибла.
Участок был очищен от погибших деревьев, почву подготовили для посадки сеянцев. Особенно отрадно, что участие в акции принимают и дети. Лес — это бесценное богатство, которое требует особой заботы и внимания. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении.
Цель акции — не только поддержание идеи возрождения лесов, но и формирование экологической культуры населения.
За сеянцами, которые высажены сегодня, последующие 3-4 года будет осуществляться уход. Через 8-9 лет посадки будут отнесены к землям, на которых расположены леса. А через несколько десятилетий сосны окрепнут, превратятся в мощный и сильный лес.
В акции приняли участие: исполнительные органы государственной власти Тюменской области, представители прокуратуры, Главного управления МЧС России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, депутаты Тюменской областной Думы, активисты, студенты, крупные промышленные предприятия региона и обычные граждане. Все получили заряд бодрости, позитива и прекрасного настроения.