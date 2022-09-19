nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец занял третье место в престижном ИТ-чемпионате

19 сентября 10:42
Фото: сайт правительства Тюменской области
Иван Кормин из Тюменской области стал одним из призеров Всероссийского чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Первое и второе места заняли конкурсанты из Северной Осетии-Алании и Москвы.

Также Павельчук Павел и Мозжегоров Алексей заняли 4 и 15 места соответственно, поэтому могут отправиться в числе 15 лучших в туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы рады были принять в Тюменской области всероссийский чемпионат „Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект“. В течение 4-х недель более 400 участников из 70 регионов работали над решением кейса. Уверен, что вне зависимости от результатов, все участники довольны полученным новым опытом в работе с нейронными сетями, их обучением и возможностью применения в практической задаче», Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области:

Задачей участников была разработка рекомендательного алгоритма для читателей Российской государственной библиотеки. Всего участники предложили больше 1000 решений.

Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25