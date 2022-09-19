Тюменец занял третье место в престижном ИТ-чемпионате

«Мы рады были принять в Тюменской области всероссийский чемпионат „Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект“. В течение 4-х недель более 400 участников из 70 регионов работали над решением кейса. Уверен, что вне зависимости от результатов, все участники довольны полученным новым опытом в работе с нейронными сетями, их обучением и возможностью применения в практической задаче», Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: