Тюмень готовится к приезду двух министров

Испытания конкурса пройдут с 22 по 27 сентября в нашем городе. Будут два тура, в результате определят пять финалистов. Они отправятся в Москву, а 3 октября встретятся в третьем туре заключительного этапа. Победитель будет объявлен 5 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Первый тур запланирован в тюменской гимназии № 16 с 22 по 27 сентября. Второй тур пройдет в музейном комплексе имени И. Я. Словцова 29 и 30 сентября.
Также Тюмень посетит вице-премьер Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли РФ приедет на промышленно-энергетический форум TNF 2022, который пройдет с 20 по 22 сентября. В форуме примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.