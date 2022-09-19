Тюмень готовится к приезду двух министров

Испытания конкурса пройдут с 22 по 27 сентября в нашем городе. Будут два тура, в результате определят пять финалистов. Они отправятся в Москву, а 3 октября встретятся в третьем туре заключительного этапа. Победитель будет объявлен 5 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца.