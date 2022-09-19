Топ-7 лучших рецептов заготовок из овощей и фруктов на зиму

Сначала промываем перец и выкладываем его на решетку в духовку. Запекаем овощи до готовности, во время запекания не забываем переворачивать перцы. После чего выкладываем в пакет и оставляем на время, чтобы перцы пропарились. Вынимаем сердцевину, разрезаем на несколько частей и смешиваем с зеленью, чесноком и выбранными приправами.