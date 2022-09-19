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Топ-7 лучших рецептов заготовок из овощей и фруктов на зиму

19 сентября 01:39
Фото: 1Mi
В очередной раз «Наш город» подготовил для вас самые вкусные и полезные рецепты заготовок на зиму. Ведь сейчас самая горячая пора для овощной и фруктовой консервации.
Сюжет
Тюмень

Подборкой интересных рецептов заготовок с «Нашим городом» поделилась тюменка Людмила Федорова.

Перцы в масле

Она советует делать заготовки на зиму из красного перца — они очень полезные. Для этого вам потребуется: разноцветные перцы (лучше всего подойдут красные и оранжевые), базилик, чеснок, лимонный сок, бальзамический уксус, рафинированное масло, перец и соль по вкусу.

Сначала промываем перец и выкладываем его на решетку в духовку. Запекаем овощи до готовности, во время запекания не забываем переворачивать перцы. После чего выкладываем в пакет и оставляем на время, чтобы перцы пропарились. Вынимаем сердцевину, разрезаем на несколько частей и смешиваем с зеленью, чесноком и выбранными приправами.

«Не забудьте добавить лимонный сок, уксус и масло. После того, как выложили перцы, поливаем их получившимся маринадом. Убираем в холодильник, предварительно затянув пленкой», рассказала хозяйка.

Жгучая аджика

Подготавливаем все необходимые ингредиенты: помидоры, морковь, болгарский перец, яблоки, растительное масло, уксус, чеснок и перец чили.

Тщательно промываем все овощи, убираем сердцевины у яблок, у перцев — перегородки и семена. Используем блендер, чтобы измельчить овощи. Подготовленные овощи скидываем в кастрюли и тушим в течение часа.

Добавляем в смесь сахар, соль (по вкусу). Также добавляем измельченный чеснок и горький перчик.

«Это только для тех, кто любит поострее», предупредила Федорова.

Довариваем овощи и помещаем в стерилизованные банки.

Фото: 1Mi

Морковь с яблоками на зиму

Вам понадобится 2 кг морковки, 1 кг яблок, вода, яблочный сок, масло растительное и семена кориандра (по вкусу).

Сначала очищаем морковь и нарезаем кружочками. Далее проделываем тоже самое с яблоками. Укладываем и морковь и яблоки в банки. Добавляем в получившуюся смесь добавку из растительного масла и яблочного сока. Развиваем смесь по банкам.

Также Людмила рассказала, что ее семье нравится яблочно-морковный сок.

«Намного вкуснее, чем в магазине», уверяет она.

Да и ингредиентов много не понадобится. Только яблоки, морковь и сахар. Людмила обращает внимание хозяек на то, что если яблоки сами по себе сладкие, не стоит использовать много сахара.

Сначала пропускаем яблоки и морковь через соковыжималку. Получившейся яблочной смеси даем постоять некоторое время.

Федорова советует процеживать сок через плотную натуральную ткань. Когда у вас получился мутноватый яблочный сок, приступаем к моркови. Также пропускаем ее через соковыжималку. При желании можно отфильтровать с помощью сита. Смешиваем оба сока и пробуем, сладкий ли он (все зависит от вашего личного выбора).

Ставим кастрюлю со смесью на огонь и готовим сок. После разливаем его в небольшие баночки.

«Обязательно предварительно простерилизуйте банки», рекомендует Людмила.

Кабачковая икра и икра из баклажанов

Складываю порезанные кабачки в мультиварку, добавляем к ним порезанную кружочками морковку (примерно 3-4 штуки), лук, перец, соль. Можно поперчить, если хочется.

В течение 40-50 минут тушим овощи. Перемалываем тушенную морковь, кабачки и лук в блендере.

Фото: 1Mi

Икра из баклажанов готовится чуть сложнее. Снимаем с них кожуру, отжимаем всю горечь, после чего размещаем в пакетики и замораживаем. Добавляем к замороженным баклажанам помидоры и лук.

«Это очень вкусно. Советую всем соседям, еще никто не пожалел», говорит женщина.

«Пьяные» груши

Что нам потребуется: груши, белое сухое вино (рекомендуется брать полусладкое), сахар, лимонный сок, корица, имбирь и гвоздика.

Для начала варим сахарный сироп. В емкость наливаем воду, добавляя туда сахар, корицу и имбирь. Помешиваем смесь, пока сахар полностью не растворится. В это время подготавливаем груши — моем и чистим их.

Опускаем их в получившийся сироп, после чего варим в течение 15-20 минут. Ждем, пока они постоят примерно 2-3 часа. Сливаем в смесь лимонную жидкость, вино, цедру лимона. Варим в течение 20 минут. Закатываем в банки.

«Многие в моем окружении делают другой вариант рецепта — „пьяные“ груши в красном вине. Это тоже чудесный рецепт».

Этим десертом можно украсить любой стол, а если добавить к грушам листики мяты, ореховую крошку или корицу — получится настоящее произведение «искусства».

«Я добавляю два шарика пломбира», сказала тюменка.

Фото: 1Mi

Варенье из тыквы и лимона

Необходимые продукты: лимон, тыква, сахар, вода.

Очищаем тыкву, режем на небольшие кусочки, заливаем водой. Варим в течение 40 минут. Добавляем лимон и сахар. Доводим джем до кипения.

Теперь самый ответственный момент: варим до густоты. Для этого понадобится еще 30-40 минут. Помешиваем, чтобы варенье не успело пригореть.

«Наконец, разливаем по стерильным банкам, закручиваем. Оставляем остывать на день. Такое варенье приготовит даже неопытная хозяйка, ничего сложного. Прекрасно подойдет в качестве дополнения к блинчикам, например», предлагает Федорова.

Надеемся, что эти рецепты окажутся вам полезны.

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