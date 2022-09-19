Соглашение о сотрудничестве между Россией и Мьянмой подписано на ВЭФ-2022

Напомним, 3 августа Россия и Мьянма подписали обновлённую стратегию экономического сотрудничества. Российская Федерация является ключевым поставщиком СПГ и других энергоносителей в республику. Кроме этого, от республики идут чёткие сигналы в заинтересованности в росте присутствия на своей территории российских нефте- и газодобывающих компаний.