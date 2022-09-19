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Соглашение о сотрудничестве между Россией и Мьянмой подписано на ВЭФ-2022

19 сентября 13:22
Фото: pxhere.com
Советник президента РФ Антон Кобяков на ВЭФ-2022 провёл встречу с премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества, а также участие Мьянмы в ВЭФ-2023 и мероприятия, посвящённые 75-летию дипломатических отношений между Россией и Мьянмой.

О позитивной динамике отношений между государствами на ВЭФ-2022 говорил и Владимир Путин. Он назвал Мьянму давним и надежным партнёром России в Юго-Восточной Азии. За первые 6 месяцев 2022-го объем торгово-экономических связей между странами вырос в 2,4 раза, пишет newsnn.ru.

Во время разговора с Антоном Кобяковым Мин Аун Хлайн отметил важность реальных шагов в наращивании взаимного товарооборота. Также он заявил, что приезд представителей республики на Восточный экономический форум следующего года поможет показать мировому бизнес-сообществу инвестиционные возможности Мьянмы. Премьер подчеркнул важность транспортной инфраструктуры ДФО, в частности порта Владивосток, для развития двусторонних отношений.

Напомним, 3 августа Россия и Мьянма подписали обновлённую стратегию экономического сотрудничества. Российская Федерация является ключевым поставщиком СПГ и других энергоносителей в республику. Кроме этого, от республики идут чёткие сигналы в заинтересованности в росте присутствия на своей территории российских нефте- и газодобывающих компаний.

Ещё одним доказательством дружеских отношений между странами является то, что за время дипломатического сотрудничества 7000 граждан Мьянмы учились в вузах России и 500 из них продолжают научную деятельность.

Кобяков акцентировал внимание на диверсификации торговли между Российской Федерацией и АСЕАН. Он подчеркнул что у Кремля и АСЕАН схожие взгляды на ключевые региональные вопросы.

Организатором Восточного экономического форума выступил Росконгресс. Холдинг 1MI – официальный инфопартнёр мероприятия.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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