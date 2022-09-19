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С тюменского застройщика взыскали долги за капремонт

19 сентября 13:49
Фото: 1Mi
Арбитражный суд Тюменской области 29 августа постановил взыскать с застройщика ООО СЗ «Тюменгазстрой» 30 315,2 рублей по делу № А70-13566/2022. Иск к компании подала некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».

Изначально с застройщика хотели взыскать 243 279 рублей задолженности за несвоевременную уплату взносов на капремонт и 41 795 рублей пени. В ходе производства по делу ответчик погасил большую часть долгов.

Стоит отметить, что ООО СЗ «Тюменгазстрой» отчитался о выручке в 2021 году в 18 млн рублей. При этом в 2016 году доходы компании составили около 600 млн. Организация работает в Тюмени уже почти 20 лет, директор - Маров Владимир Игоревич. В фирме на 1 января числилось 34 человека, за прошлый год ООО СЗ «Тюменгазстрой» получил убыток в размере 19,5 млн рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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