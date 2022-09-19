С тюменского застройщика взыскали долги за капремонт

Стоит отметить, что ООО СЗ «Тюменгазстрой» отчитался о выручке в 2021 году в 18 млн рублей. При этом в 2016 году доходы компании составили около 600 млн. Организация работает в Тюмени уже почти 20 лет, директор - Маров Владимир Игоревич. В фирме на 1 января числилось 34 человека, за прошлый год ООО СЗ «Тюменгазстрой» получил убыток в размере 19,5 млн рублей.