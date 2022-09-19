С почты тюменской школы рассылают спам с просьбой перечислить деньги

«Здесь мы будем рассказывать о нашем 11-летнем Роме»сообщается в одном из телеграм-каналов, куда ведёт ссылка в сообщении.
Представители спортивной школы сообщили «Нашему городу», что им похожее сообщение приходило ещё в августе, но никто его не рассылал.
Более того, похожее сообщение с идентичными реквизитами для перевода денег появилось в ВК ещё 23 апреля. Только злоумышленники просили помочь уже не Роме, а Мите (Ростов-на-Дону). Ещё одно сообщение было 14 июня.
Скорее всего, мошенники взломали почту школы на mail.ru и произвели спам-рассылку.
Ранее «Наш город» отмечал, что студия аппаратной косметологии «Laser Pro» на Республики, 65, обманывает клиентов на деньги.