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С почты тюменской школы рассылают спам с просьбой перечислить деньги

19 сентября 11:12
Фото: 1Mi
С почты [email protected] (принадлежит спортивной школе Нижнетавдинского района) неизвестные злоумышленники на прошлой неделе разослали сообщение о трагическом случае с Ромой. Мошенники пытались получить деньги для «лечения мальчика».

«Здесь мы будем рассказывать о нашем 11-летнем Роме»сообщается в одном из телеграм-каналов, куда ведёт ссылка в сообщении.

Представители спортивной школы сообщили «Нашему городу», что им похожее сообщение приходило ещё в августе, но никто его не рассылал.

Более того, похожее сообщение с идентичными реквизитами для перевода денег появилось в ВК ещё 23 апреля. Только злоумышленники просили помочь уже не Роме, а Мите (Ростов-на-Дону). Ещё одно сообщение было 14 июня.

Фото: скриншот ВКонтакте

Скорее всего, мошенники взломали почту школы на mail.ru и произвели спам-рассылку.

Ранее «Наш город» отмечал, что студия аппаратной косметологии «Laser Pro» на Республики, 65, обманывает клиентов на деньги.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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